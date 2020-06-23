Технологии будущего в Британском офтальмологическом центре

Какие технологии используются сейчас, рассказывает заместитель главного врача, доктор высшей категории Екатерина Ковригина.

В последних опубликованных прогнозах развития технологических индустрий было выделено 7 основных направлений, обещающих стать огромными и нашедшими свое место в офтальмологии. К ним относится: беспилотная техника, дроны, 3D-технологии, дополненная реальность, искусственный интеллект и основанная на нем новая медицина, "умный дом". Наша клиника построена и оснащена по последнему слову техники и практически все эти направления широко представлены в стенах прекрасного здания в сердце столицы.

Так, автономная настройка и работа нашего современного диагностического оборудования, сравнима с беспилотной системой управления автомобилями. Достаточно нажать одну кнопку на сенсорном дисплее, и аппарат сам передвинется для диагностики от одного глаза к другому, настроит фокусировку и снимет необходимые параметры.

3D визуализация и дополненная реальность – это ведущий технологический тренд. Это то, что активно развивается и внедряется в современной медицине. Эта технология, которая не только позволяет улучшить визуализацию, глубину фокуса и трудоспособность работы, но и снизить физическую нагрузку на врача и световую нагрузку на сетчатку глаза пациента. Кроме того, современные аппараты для проведения катарактальной и витреоретинальной хирургии позволяют дополнять реальное изображение виртуальными метками расположения разрезов и осей для правильной имплантации искусственных хрусталиков. В Британском офтальмологическом центре уже больше года используется 3D хирургия с дополненной реальностью для проведения всех видов офтальмологических вмешательств.

Искусственный интеллект также находит свое место в офтальмологии. Аппараты, такие как оптический когерентный томограф, периметр, аберрометр не только измеряют анатомические и функциональные параметры разных структур глаза, но и, анализируя данные, дают подсказки врачу в постановке диагноза. Мы активно используем в нашей практике программное обеспечение, которое существенно упрощает диагностику, исключая риск врачебной ошибки.

Также наша клиника оснащена программируемыми системами "умный дом", которые запускают рециркуляцию и очистку воздуха в помещениях, регулируют показатели внутреннего климата и вентиляции клиники, заботясь о комфорте наших пациентов.

Для обработки данных в Британском офтальмологическом центре используется новейшее программное обеспечение. Все, что когда-либо проводилось нашим пациентам, все результаты обследования, диагнозы и назначения надежно хранятся на сервере клиники, обеспечивая быстрый доступ к данным. Это позволяет передавать данные в полном объеме – как пациентам, так и коллегам-консультантам для получения альтернативного мнения. На сегодняшний день такая система позволяет нашим специалистам более полно получить информацию о заболевании глаз пациента и оказать своевременную современную помощь в полном объеме, поэтому показатели остроты зрения после проведения лазерной коррекции в большинстве случаев превышают норму, пациент видит значительно лучше и острота зрения 120 процентов и выше после коррекции это практически норма для нас.

Наш адрес: г. Киев, ул. Крутой спуск, 3А, телефон +38(044)230-70-70, сайт www.eyes.ua

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