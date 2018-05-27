Тела украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony, доставлены на Родину

Сегодня, 10:07

Ранее херсонская полиция открыла уголовное дело по факту убийства

Фото: zachem.com.ua
Фото: zachem.com.ua

Тела двух украинских моряков, погибших на судне Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде, были доставлены в Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"Доставлено тела двух украинских-моряков, членов экипажа судна Atlantic Harmony", – отметил он.

Напомним, у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга. 

Жена одного из моряков рассказала, что сначала, 7 мая, стало известно о смерти одного моряка, а впоследствии – через 13 часов – нашли мертвым второго.

"Нам позвонили из компании, сказали, что мой муж погиб на корабле. Он или отравился, или их убили. Там погибло два парня", – рассказала женщина.

Ранее Кирилич рассказал о том, как тела погибших возвращают на Родину.

До этого МИД Украины поручило украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять неотложные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony.
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