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Тела погибших у берегов Турции украинских моряков передали родственникам

Сегодня, 01:12

Тело одного украинского гражданина остается ненайденным

Фото: Укринформ
Тела погибших у берегов Турции украинских моряков передали родственникам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/10a/f2e/5c410af2efedc.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/10a/f2e/5c410af2efedc.jpg Украина Тело одного украинского гражданина остается ненайденным

Тела 3 моряков, погибших после катастрофы торгового судна у берегов провинции Самсун в Турции, передали родственникам в Украину.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил консул Посольства Украины в Турции Борис Ясинский.

По его словам, тело еще одного украинца остается ненайденным, после тщетных попыток его найти поисковую операцию прекратили.

"Тела трех украинских моряков, погибших после катастрофы торгового судна у берегов Самсуна 7 января, были доставлены в Украину и переданы родственникам в Одессе, Харькове и Черкассах. По неофициальным данным турецких спасательных органов, со вчерашнего дня поисковая операция была приостановлена. Такое решение было принято, потому что в продолжении операции не видят больше смысла", - рассказал консул.

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Он добавил, что тела двух моряков не найдены: одного гражданина Украины и капитана, гражданина Азербайджана.

"Тело одного украинского гражданина остается ненайденным. Не исключается вариант, что тело не будет найдено. Сейчас посольство принимает меры для получения официальной информации об исчезновении без вести. Затем эта информация будет доведена до родственников, и они будут оформлять все дальнейшие документы", – отметил Ясинский.

Консул также заявил, что детали относительно получения моряками и родственниками страхования не разглашаются.

"Страхование – это индивидуальное дело каждого моряка. Страховая компания детали не разглашает", – сказал консул.

Напомним, 7 января в Черном море во время шторма у турецкого побережья затонуло грузовое судно класса Volgo-Balt 214– корабль под панамским флагом шел из российского порта Азов в турецкий Самсун.

Ранее сообщалось, чтожертвами кораблекрушения стали шесть человек, четверо из них оказались гражданами Украины. Еще семерых членов экипажа удалось спасти сотрудникам Береговой охраны Турции.

Также мы рассказывали, что перед выходом в свой последний рейс судно, затонувшее 7 января под Самсуном, прошло две проверки – в Панаме и в России.

Турция, моряки, катастрофа, тела, судно

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