Телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев

Реклама

В Украине распространены случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся чаще всего пенсионеры. Злоумышленники звонят пожилому человеку и рассказывают, что кто-то из его близких попал в беду и нуждается в деньгах – на срочное лечение или на то, чтобы выбраться из-за решетки.

Жертвой таких аферистов недавно стала жительница Обухова Любовь Стародубцева. Вспоминая неожданно раздавшийся телефонный звонок, она до сих пор хватается за сердце. Звонили вечером.

"Ваш сын попал в аварию – нужны деньги!", – сообщил незнакомец.

Оснований не доверять собеседнику у женщины не было – он назвал ее по имени и представился товарищем сына.

"Я подумала, сын же вчера звонил, все было нормально. Но, думаю, это дорога, наверное, из Киева ехал и попал в аварию", – говорит Любовь Стародубцева.

Деньги нужны сейчас, заявил незнакомец, подойдет любая сумма. Место и время договорились обсудить позже, после того, как пенсионерка соберет хотя бы что-то.

"Я говорю – у меня денег нет. А он – ищите бабушка. Ищите, и чтобы принесли", – вспоминает тот разговор Любовь Сергеевна.

Дома Любовь Стародубцева нашла только 300 гривен, взять в долг хотя бы еще полтысячи побежала к соседке. Говорит: так переживала, что даже не догадалась позвонить сыну. Но он позвонил сам.

"Юрка мне звонит, я – в слезы: сыночек, ты живой? "Живой, а что такое, мама?" Да вот, так и так и давай ему рассказывать. "Мама, не верь никому, это мошенники", – пересказывает Любовь Стародубцева разговор с сыном.

А вот соседке Любови Сергеевны повезло меньше: за неделю до этого она отдала аферистам почти 10 тыс. гривен – тоже "спасала сына".

Даже если незнакомый собеседник знает имя человека – это еще совсем не значит, что он действительно является другом родственника или, к примеру, сотрудником банка. Мошенники узнают данные людях с помощью несложной программы в интернете. Они узнают, как абонент записан в контактах родных и знакомых.

Психолог Вера Романова говорит: даже если аферисты не знают имени абонента, шансы лишить его денег все равно огромны. И человека не спасет ни высшее образование, ни умение мыслить логически.

"Пожилые люди ведутся на заботу, на то, что они не одиноки, на то, что им помогут, что они не останутся одни, на то, что они реально могут сделать для кого-то, пока они еще в этом мире есть, что это будет реальной помощью для кого-то, особенно одиночки-старики", – говорит психолог Вера Романова.

Читайте также: Люди в беде – под прицелом мошенников

Психолог отмечает: в каждом отдельном случае мошенники подстраиваются под абонента: не получилось растрогать – можно запугать, главное, чтобы человек запаниковал. Но защититься от афериста можно.

"Во-первых, важно умение анализировать информацию. Во-вторых – другие люди рядом, которые смогут с нами поговорить об этом, которые смогут развеять или облегчить наши сомнения, или, наоборот, посеять у нас эти сомнения", – объясняет психолог Вера Романова.

Официальной статистики, сколько пенсионеров обманули просьбой о "помощи", нет. Пострадавшие редко обращаются в полицию с рассказами о действиях мошенников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как мошенники в Украине берут кредиты на чужое имя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама