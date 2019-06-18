Телефонные минирования в Украине: как ловят "шутников", устроивших тревожную волну

Счет ложным минированиям идет уже на сотни. Среди мотивов — месть копам и желание развлечься

Головная боль полиции. За сутки приходится эвакуировать 32 тыс. человек. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине — новая волна ложных минирований, которая уже затронула и стратегические объекты. На днях копам Запорожской области поступило телефонное сообщение, что якобы заминирована местная АЭС, а накануне неизвестные сообщили о бомбах в нескольких университетах, зданиях Минобороны и Верховной Рады.

С начала года масштабы ложных минирований побили все рекорды, даже несмотря на то, что за подобное грозит 6 лет тюрьмы. По статистике Генпрокуратуры, за 5 месяцев нынешнего года поступило 587 таких заведомо ложных сообщений. Для сравнения: за такой же период в прошлом году — 218. Как уточнил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, лишь на этой неделе за один день поступило 37 сообщений о минировании 337 объектов в 12 крупных городах.

"В целом пришлось эвакуировать 32 тысячи человек. Большинство сообщений о заминировании поступали из России", — сообщил Аброськин.

Силовики говорят, что по закону, какой бы голос не сообщал в телефонную трубку об угрозе — нетрезвый или детский — проверять они обязаны каждое сообщение. Это касается и ситуаций, когда сообщение о бомбе приходит на электронный адрес учреждения.

Опрошенные нами оперативники рассказали, что постоянно совершенствуют свое мастерство по поиску таких "минеров". Статистика показывает, что пьяных и психически больных среди них — не так уж и много, остальные испытывают судьбу, хулиганя.

"Шансов остаться безнаказанными у "минеров" с каждым днем все меньше, — рассказал нам руководитель угрозыска одного из облцентров. — Даже если человек купил сим­-карту и мобильный телефон для одного лишь звонка, то наши технологии, в большинстве случаев, позволяют его вычислить. Определить, в какой точке была куплена сим-­карта, уже очень просто. Как правило, возле некоторых точек продаж есть видеокамеры, мы берем в разработку видеозапись. Другими словами, у нас есть шансы получить оперативно даже фото "минера". Если видеокамер нет, то мы опрашиваем продавцов сим-­карт, составляя фоторобот преступника. Если же человек звонит со своей старой сим­-карты, то задача упрощается в разы".

В полиции "Сегодня" сообщиили, что с начала года поймали 84 подозреваемых в лжеминировании и вручили им подозрения.

Психолог-криминалист Юрий Ирхин рассказал нам о вероятных мотивах "минеров".

"Нынешняя волна связана с убийством ребенка (пятилетний Кирилл Тлявов из Киевской области умер после стрельбы копов. — Авт.). Таким образом некоторые люди хотят своеобразно отомстить правоохранителям, хотят, чтобы они посуетились, побегали. Такая же волна была сразу после событий во Врадиевке Николаевской области, где летом 2013 года милиционерами была изнасилована местная жительница".

В угрозыске уточняют: признания пойманных "минеров" эту версию не подтверждают. Большинство на допросах раскаиваются и признаются, что, часто будучи подшофе, банально хотели развлечься.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как по Киеву прокатилась новая волна сообщений о минировании больниц, детсадов и ТЦ. Как сообщает "Киев Оперативный", в список попали Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

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