Telegram-бот помог заблокировать более 200 наркомагазинов

/ Фото: Mashable

Чат-бот для мессенджера Telegram "СтопНаркотик" помог заблокировать более 200 адресов наркомагазинов. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – говорится на сайте МВД.

Как написал источник, с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысячи пользователей Telegram, из них 3,6 тысячи пользователей желают регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.

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За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

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Напомним, три миллиона гривен на борьбу с наркотической зависимостью выделили в Мариуполе. Таким образом, Мариуполь стал первым городом в Украине, который утвердил программу "Стоп, наркотик". Соответствующее решение принято на заседании городского совета. В рамках программы планируется, в частности, ввести в Мариуполе социальный патруль, обучать волонтеров и внедрить онлайн-инструменты для получения информации о наркопритонах и так называемых закладках наркотиков.

Кроме того, в Одессе утилизировали почти четыре тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины. 3 тонны марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина сожгли в промышленной печи на перерабатывающем предприятии.

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