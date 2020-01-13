Телеканал "Украина 24" стал телевизионным партнером проекта "Вечер с Яниной Соколовой". Премьера состоится 16 января

Авторский проект известной журналистки будет выходить каждый четверг в 22:30

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С 16 января в эфире информационного телеканала "Украина 24" появится программа "Вечер с Яниной Соколовой", которая с октября 2018 года выходит на платформе YouTube и уже получила две серебряные кнопки за количество подписчиков.

Смотреть авторский проект, благодаря которому в прошлом году Янина Соколова заняла первое место в Топ-100 украинских блогеров, зрители телеканала "Украина 24" смогут еженедельно по четвергам в 22:30

"Вечер с Яниной Соколовой" – это политико-сатирическая программа, в которой развенчиваются мифы российских пропагандистов. В формате колоритного стендапа Янина подробно объясняет зрителям, как и почему их обманывают. Телеканал "Украина 24" стал телепартнером проекта, который продолжает выходить на собственном YouTube-канале.

"Наша команда создает крупнейший интернет-проект антипропаганды. И мы рады, что отныне "Вечер с Яниной Соколовой" будет иметь телевизионного партнера. Мы согласились на предложение менеджмента "Украина 24" размещать "Вечер" в эфире нового информационного телеканала. Думаю, и мы, и "Украина 24" от этого только выиграем. А главное – выиграют зрители, которым нужна правдивая, не искаженная информация", – заявила Янина Соколова, автор и ведущая программы.

"Программа Янины – яркая, острая, уверен, ни один зритель не остается равнодушным. Премьерные показы на общенациональном телеканале, безусловно, расширят аудиторию проекта. Телеканал "Украина 24" задуман как информационная платформа, на которой будет собран весь спектр взглядов на происходящее в стране. И мы эту идею последовательно реализовываем. Впереди еще много интересных анонсов от "Украина 24", – говорит директор дирекции информационного вещания "Медиа Группы Украина" Юрий Сугак.

Телеканал "Украина 24" доступен на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV, а также на платформах YouTube, Facebook и Telegram.

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина 24" начинает круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины:

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