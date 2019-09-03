Телеканал "Украина" – лидер телесмотрения августа

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По итогам августа 2019 года, телеканал "Украина" уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов по аудиториям 18+ (города 50 тыс. +), 4+ (Вся Украина) как в будни, так и в выходные. По аудитории 18+ (50 тыс. +) средняя доля канала составила 15,60%**, рейтинг – 2,27%**. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 14,53%***, рейтинг – 1,95%***.

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В августе на канале "Украина" успешно стартовал новый телевизионный сезон.

24 августа грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" , который телеканал подготовил для своих зрителей в рамках праздничного эфира ко Дню Независимости, собрал такие показатели телесмотрения по аудитории 18-54 (50 тыс. +): средняя доля (shr, %) составила 13,84%*, рейтинг (rat, %) – 2,75%*, а по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 19,05%**, рейтинг (rat, %) – 5,51%**. Масштабное шоу посмотрели 6,17 млн. украинцев***.

Лидером утренних эфиров по широкой аудитории на украинском телевидении остается "Ранок з Україною" . По итогам месяца проект не только собрал высокие показатели смотрения: среднюю долю – 14,78%**, рейтинг – 1,03%** по аудитории 18+ (50 тыс. +), а порадовал зрителей новыми лицами. В команду "Ранку з Україною" присоединилась еще одна пара ведущих – Анатолий Анатолич и Мария Мельник.

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Новости "Сьогодні" традиционно удерживают успех среди линейки проектов информационного вещания на украинском телевидении. Так, специально ко Дню Независимости новости "Сегодня" подготовили масштабный проект "Формула Незалежності" , в рамках которого состоялся ряд спецсобытий: основание нового праздника – Дня Украинцев, установление рекорда Украины ко Дню государственного флага, награждение настоящих героев нашего времени премией "Герои Сегодня". В целом в течение месяца выпуски "Сегодня" в 15:00, 19:00, 23:00 собрали у экранов 11,79 млн., 14,41 млн., 11,15 млн. зрителей соответственно ***.

В августе вышел новый сезон информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" , который стартовал с долей 17,39%**, рейтингом 4,49%** по аудитории 18+ (50 тыс. +).

Эфир канала дополнился новыми сезонами документальных и социально-публицистических проектов собственного производства – "Контролер" и "Гучна справа" . Аудитория каждого из этих проектов в новом сезоне составила более 3 млн. зрителей***. Успешным оказался старт пятого сезона детективного сериала "Історія одного злочину" , первые выпуски которого в августе пересмотрели 6,88 млн. зрителей***.

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Премьера фильма "Чужая" совместного производства "Арманда Филмз" и "Украина", которую показали в рамках праздничного эфира 24 августа, прошла со средней долей 21,40%**, рейтингом, 4,40%** по аудитории 18+ (50 тыс.), и долей 13,40%*, рейтингом 1,80%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +). В целом мелодраму посмотрели 3,74 млн. зрителей***.

Праздничный эфир на День Независимости успешно завершился грандиозным концертом – "Музыкальная платформа" , который накануне 17 августа состоялся во Львове. Средняя доля (shr, %) концерта по аудитории 18-54 (50 тыс. +) составила 10,79%*, рейтинг – 1,97%* по аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 11,93 %**, рейтинг (rat,%) – 2,76%**.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 31 августа 2019 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Напомним, канал "Украина" и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день выборов.

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