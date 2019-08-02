Телеканал "Украина" – лидер зрительского просмотра в июле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%A0%D0%9A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%A0%D0%9A%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-02T13:44:22+03:00 Украина Лидером среди широкой аудитории на украинском телевидении остается информационная программа «Сегодня»

По итогам июля 2019 года, телеканал "Украина" традиционно остается любимым телеканалом украинцев. Канал занял первое место среди отечественных телеканалов по аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +), 18+ (города 50 тыс. +) и 4+ (Вся Украина).

По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr,%) канала "Украина" в июле составила 11,05%*, рейтинг (rat,%) – 1,19%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 15,21%**, рейтинг – 2,19% **. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 13,91%***, рейтинг – 1,84%***.

Бесспорными лидерами среди широкой аудитории на украинском телевидении остается информационная программа "Сегодня". В частности, 21 июля, в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду новости "Сегодня" стали лидерами среди информационных проектов на украинском телевидении (**/***). В этот день новости "Сегодня" подготовили ряд спецвыпусков, в которых отслеживали ход голосования на избирательных участках, атмосферу, которая царила в избирательных штабах и обнародовали первые данные экзит-полов. В течение месяца новости "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 пересмотрели 11,18/13,81/11,10 млн. украинцев соответственно***.

С высокими показателями на канале "Украина" прошло политическое ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, которое освещало актуальные вопросы парламентских выборов. За это время гостями ток-шоу были действующий премьер-министр и глава партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер политической силы "Голос" Святослав Вакарчук и другие. В студии политики отвечали на наиболее острые общественные вопросы, касающиеся бюджета, медицинской реформы, децентрализации, образования, др. Зрители канала "Украина" высоко оценили проект, ведь средняя доля программы по электоральной аудитории 18+ (50 тыс. +) составила 12,57%, рейтинг 3,53%, а по аудитории 18-54 (50 тыс.) доля – 7,04%, рейтинг – 1,34%. В течение месяца проект собрал аудиторию в 8,25 млн. украинцев***.

Большое внимание зрителей вокруг главных политических событий также удерживал проект "Оппозиция" с Тиграном Мартиросяном, который вышел в прямой эфир в июне и завершился после выборов. За все время показа аудитория политического ток-шоу составила 7,52 млн. зрителей ***.

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Позицию лидера в утреннем эфире в июле занимало информационно-развлекательное шоу "Ранок з Україною". Средняя доля проекта по аудитории 18+ (50 тыс. +) составила 14,47%, рейтинг – 1,00%. В целом проект собрал у экранов 8,22 млн. зрителей***.

Лидером зрительских симпатий в июле канал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства ("Сегодня"*/**/***, "Ранок з Україною"**, "Зірковий шлях"*/**/*** "Реальная мистика"*/**/***, "Агенты справедливости"*/**/***, "Говорить Україна"**/***, "Главная тема. Выбор"**/*** "Гучна справа"**/*** Контролер*/**/***, "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"*/ **/***), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах .

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В июле на канале "Украина" состоялась премьера тревел-шоу "Родичі в турне" с ведущим Григорием Германом. Первые три премьерных выпуска проекта просмотрели более 2 млн. зрителей ***.

Традиционно любимыми программами зрителей канала "Украина" были футбольные трансляции. За горячим поединком Суперкубка Украины, за который боролись команды "Шахтера" – "Динамо" пристально наблюдали 42,4 млн. украинцев***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Напомним, на телеканале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.

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