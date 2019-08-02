Телеканал "Украина" – лидер зрительского просмотра в июле

По итогам июля 2019 года, телеканал "Украина" традиционно остается любимым телеканалом украинцев. Канал занял первое место среди отечественных телеканалов по аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +), 18+ (города 50 тыс. +) и 4+ (Вся Украина).
По аудитории 18-54 (50 тыс. +) средняя доля (shr,%) канала "Украина" в июле составила 11,05%*, рейтинг (rat,%) – 1,19%*. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 15,21%**, рейтинг – 2,19% **. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 13,91%***, рейтинг – 1,84%***.
Бесспорными лидерами среди широкой аудитории на украинском телевидении остается информационная программа "Сегодня". В частности, 21 июля, в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду новости "Сегодня" стали лидерами среди информационных проектов на украинском телевидении (**/***). В этот день новости "Сегодня" подготовили ряд спецвыпусков, в которых отслеживали ход голосования на избирательных участках, атмосферу, которая царила в избирательных штабах и обнародовали первые данные экзит-полов. В течение месяца новости "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 пересмотрели 11,18/13,81/11,10 млн. украинцев соответственно***.
С высокими показателями на канале "Украина" прошло политическое ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, которое освещало актуальные вопросы парламентских выборов. За это время гостями ток-шоу были действующий премьер-министр и глава партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, глава политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, лидер политической силы "Голос" Святослав Вакарчук и другие. В студии политики отвечали на наиболее острые общественные вопросы, касающиеся бюджета, медицинской реформы, децентрализации, образования, др. Зрители канала "Украина" высоко оценили проект, ведь средняя доля программы по электоральной аудитории 18+ (50 тыс. +) составила 12,57%, рейтинг 3,53%, а по аудитории 18-54 (50 тыс.) доля – 7,04%, рейтинг – 1,34%. В течение месяца проект собрал аудиторию в 8,25 млн. украинцев***.
Большое внимание зрителей вокруг главных политических событий также удерживал проект "Оппозиция" с Тиграном Мартиросяном, который вышел в прямой эфир в июне и завершился после выборов. За все время показа аудитория политического ток-шоу составила 7,52 млн. зрителей ***.
Позицию лидера в утреннем эфире в июле занимало информационно-развлекательное шоу "Ранок з Україною". Средняя доля проекта по аудитории 18+ (50 тыс. +) составила 14,47%, рейтинг – 1,00%. В целом проект собрал у экранов 8,22 млн. зрителей***.
Лидером зрительских симпатий в июле канал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства ("Сегодня"*/**/***, "Ранок з Україною"**, "Зірковий шлях"*/**/*** "Реальная мистика"*/**/***, "Агенты справедливости"*/**/***, "Говорить Україна"**/***, "Главная тема. Выбор"**/*** "Гучна справа"**/*** Контролер*/**/***, "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"*/ **/***), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах .
В июле на канале "Украина" состоялась премьера тревел-шоу "Родичі в турне" с ведущим Григорием Германом. Первые три премьерных выпуска проекта просмотрели более 2 млн. зрителей ***.
Традиционно любимыми программами зрителей канала "Украина" были футбольные трансляции. За горячим поединком Суперкубка Украины, за который боролись команды "Шахтера" – "Динамо" пристально наблюдали 42,4 млн. украинцев***.
* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".
** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".
*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".
Напомним, на телеканале "Украина" стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайм – 21:00.
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