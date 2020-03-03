Телеканал "Украина" – лучший канал февраля

По итогам февраля 2020 года, телеканал "Украина" является любимым каналом украинцев. Канал получил первенство по основным аудиториям: 18+, 18-54, 4+, как в городах с населением более 50 тыс. жителей, так и по всей Украине.

По аудитории 18-54 (50 тыс. +) доля (shr,%) канала "Украина" в феврале достигла 9,73%*, рейтинг 1,35%* по аудитории 18+ (50 тыс. +) доля была 15,15%**, рейтинг – 2,74%**. А по аудитории 4+ (Вся Украина) доля составляла 13,65%***, рейтинг – 2,37%***.

Составляющими успеха телеканала "Украина" в феврале стали высокие показатели смотрения проектов информационного и публицистического вещания, эксклюзивная прямая трансляция 92-й церемонии престижной кинопремии "Оскар"®, премьеры праймовых сериалов и сериалов выходного дня.

Так, показ 16-серийной детективной мелодрамы с элементами экшена "Исчезающие следы" (производство продакшна IVORY films) собрал у экранов 10,35 млн зрителей***. Мелодрама "Пробуждение любви" (производство компании "Фильмстрим" и Vileton Film) получила признание 5,40 млн украинцев***. Премьерные показы картин "Ты только мой" (производство Mamas Film Production) и "Долгая дорога к счастью" (производство кинокомпании Star Media и канала "Украина") пересмотрели 5,15 и 5,62 млн украинцев соответственно***. Зрительской популярностью пользовались также премьеры фильмов "Лабиринт" (производство продакшна "Арт-Территория") и "Успеть все исправить" (производство "Фильмстрим" и Vileton Films), в эфире их посмотрели 5,43 и 6,07 млн зрителей соответственно***.

С высокими показателями на канале "Украина" завершился четвертый сезон сериала "Женский доктор" (производство FILM.UA Group). С момента старта медицинскую драму посмотрели 16,4 млн украинцев***.

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В феврале 6 лет успеха отпраздновала информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною". По итогам месяца свой день с популярным утренним шоу начинали 7,1 млн украинцев ***.

Бесспорными лидерами информационного вещания среди широкой аудитории являются новости "Сегодня". В феврале новости "Сегодня" в спецвыпусках и во время прямых включений активно освещали тему опасного коронавируса. Также, приняли участие в эвакуации наших граждан из китайского города Ухань. В частности, корреспондент "Сегодня" Александр Махов стал единственным журналистом от украинских медиа, который был в составе делегации, которая возвращала украинцев на родину. В течение месяца выпуски новостей "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 посмотрели 9,7; 13,8; 7,6 млн украинцев соответственно***.

Лидером зрительских предпочтений в феврале канал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства ("Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"**/***, "Главная тема" с Еленой Кот**/***, "Гучна справа"**/***, "Говорит Украина"**/***, "Контролер" **/***, "Зірковий шлях"*/**/*** , "Реальная мистика" */**/***, "История одного преступления"*/ **/***, "Агенты справедливости"*/**/***), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах.

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* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 29 февраля 2020 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #.

Напомним, телеканал "Украина" был любимым канал украинцев в 2018 году.

А также неоднократно становился лидером зрительских симпатий в 2019-м году.

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