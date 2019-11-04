Телеканал "Украина" – любимый канал украинцев в октябре

В прошлом месяце на телеканале состоялись премьеры новых сезонов любимых проектов и сериалов

Телеканал "Украина" был лидером зрительских симпатий в сентябре, а по итогам октября 2019 года уверенно удерживает первенство среди отечественных телеканалов по аудиториям 18+ (50 тыс. +), 4+ (вся Украина) как в будни, так и в выходные.

По аудитории 18+ (50 тыс. +) средняя доля канала составила 16,13%**, рейтинг (rat, %) – 2,60%**. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 15,46%***, рейтинг – 2,32%***.

В октябре на канале "Украина" состоялись премьеры новых сезонов любимых проектов и сериалов.

7 октября в эфире стартовала премьера третьего сезона популярного кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом. В течение месяца проект держал первенство в своем слоте по всем основным аудиториям (*/**/***). За кулинарными дуэлями украинских семей наблюдали 6,71 млн зрителей***.

28 октября стартовал восьмой сезон детективного сериала "Агенты справедливости" производства продакшн-компании "Теле Про". Проект стал лидером своего слота по всем аудиториям (*/**/***). В общем премьерные серии сериала посмотрели 5,87 млн зрителей***.

В частности, 14 октября, в День защитника Украины, состоялась премьера военной драмы "Позывной "Бандерас"" (Три-Я-Да продакшн) о событиях на востоке страны летом 2014 года. Фильм получил долю 12,54%*, рейтинг 3,45%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долю – 15,42%**, рейтинг – 5,61%** по аудитории 18+ (50 тыс.+). Аудитория просмотра военной ленты составляла 6,92 млн зрителей***.

Традиционно высокой популярностью среди зрителей пользовались праймовые сериалы.

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Так, премьера криминальной мелодрамы "На твоей стороне", снятой по турецкому формату "D" и "Цена страсти", только в октябре прошла с долей 11,52%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долей 20,87%* по аудитории 18+ (50 тыс. +). В течение месяца аудитория фильма составила 12,25 млн зрителей***.

Детективный сериал "Выходите без звонка-2", снятый по заказу каналу кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн" получил долю 10,17%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +), и долю 15,04%** по аудитории 18+ (50 тыс.). Первые серии детектива посмотрели 6,78 млн зрителей***. "Маркус", копродукционный сериал канала "Украина" и латвийской медиа компании Helio Media (производство продакшна "Арт территория"), презентация которого состоялась на 10 Одесском кинофестивале, собрал долю 10,34%* по аудитории 18-54 (50 тыс. +) и долю 18,07%** по аудитории 18+ (50 тыс. +).

В целом фильм посмотрели 9,41 млн украинцев***.

Высокие показатели смотрения получили также премьеры мини-сериалов выходного дня. Мелодрама "Компаньонка" (производство Star Media) собрала аудиторию 7,17 млн зрителей***, фильм "Здравствуй, сестра" ("Киевтелефильм") – 6,52 млн украинцев***.

Безоговорочным лидером информационного вещания среди широкой аудитории были новости "Сегодня". В течение месяца выпуски программы "Сегодня" в 15.00, 17.00, 19.00 собрали у экранов аудиторию 10,46; 16,88; 9,58 млн зрителей соответственно***.

Традиционно любимой утренней программой зрителей остается "Ранок з Україною". Проект лидировал в своем слоте среди информационно-развлекательных проектов, собрав долю 14,06%** по аудитории 18+ (50 тыс. +). А свой день с утренним шоу начинали 8,97 млн зрителей***.

Также в октябре канал транслировал футбольные матчи. За горячим поединком "Украина-Португалия", который закончился феерической победой для нашей сборной со счетом 2:1, что обеспечило участие Украины на Евро-2020, наблюдали 4,87 млн зрителей***.

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Лидером зрительских предпочтений канал "Украина" сделали утренние, дневные и праймовые проекты собственного производства ("Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"**/***, "Главная тема" с Еленой Кот**/***, "Зірковий шлях"*/**/***, "Контролер"*/**/***, "Історія одного злочину"*/**/***, "Говорить Україна"**/***, "Гучна справа"**/***), которые по итогам месяца получили первенство в своих слотах.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 31 октября 2019 года – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Как сообщали новости "Сегодня", телеканал "Украина" готовит грандиозное новогоднее шоу. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности.

Телеканал "Украина" и новости "Сегодня" стали лидерами телепросмотра в день парламентских выборов. Подробней об этом смотрите в сюжете:

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