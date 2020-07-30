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Телеканал "Украина" покажет документальную передачу-приключение "Сталкер"

30 июля, 19:27

Сергей Пономаренко

Программа, посвященная Чернобыльской зоне отчуждения, выйдет в эфир сегодня в 23:00

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет документальная программа-приключение "Сталкер". Программа посвящена Чернобыльской зоне отчуждения.

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Что скрывает самая загадочная в стране территория размером более 200 тыс. га? И как живет радиационный заповедник сегодня?

Смотрите сегодня, 30 июля, в 23:00 на телеканале "Украина".

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что коронавирус добрался уже и до ЧАЭС. Заболевший работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача/

Отмечается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня.

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Тем временем среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Также мы писали о том, что отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали очередную книгу сборника"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Кроме того, "Сегодня" сообщали о ходе ликвидации пожаров,которые бушевали этой весной в Чернобыльской зоне.

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сталкер ЧАЭС зона отчуждения анонс чернобыльская зона телеканал Украина

Источник: Сегодня

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