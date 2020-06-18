Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж "По следам серной лихорадки"

Программа выйдет в эфир сегодня, 18 июня, в 23:20

Сегодня на телеканале "Украина" выйдет специальный репортаж-расследование "По следам серной лихорадки".

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Авторы программы расскажут, каким образом сомнительные посредники наживаются на отечественной промышленности. Журналисты задались вопросом – не уничтожат ли эти посредники украинскую металлургию, а то и всю экосистему?

Интервью журналистам спецрепортажа дали, в частности, исполняющий обязанности начальника цеха сероочистки Авдеевского коксохимического завода Андрей Волошин, народный депутат Украины, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода в 2012-2019 годах, Муса Магомедов, а также партнер юридической компании Анжела Махинова.

Смотрите расследование журналистов специального репортажа сегодня, 18 июня, в 23:20 на телеканале "Украина".

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что, по мнению народного депутата Валентина Наливайченко, увеличение ренты на добычу руды приведет к массовой потере рабочих мест.

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Кроме того, о том, как отразится на жизни простых людей кризис в металлургии, рассказал народный депутат Муса Магомедов.

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