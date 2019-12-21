Телеканал "Украина" приоткрыл кулисы новогоднего шоу "Привет, 20-е!"

Новый 2020 год телеканал Украина встретит невероятным шоу "Привет, 20-е!"

Зрители увидят всех своих любимых артистов и телеведущих! Загаданное в новогоднюю ночь обязательно осуществляется. Но команда "Сегодня" решила не ждать, и осуществить мечту нашей зрительницы, Оксаны Коваленко из Киева, уже сейчас.

Мы пригласили ее на съемочную площадку масштабного шоу, где она получила незабываемые эмоции от грандиозной встречи с в звездами.

Утром Оксана Коваленко прихорашивается и привычно спешит на работу, напевая одну из любимых песен из репертуара Олега Винника.

"Нино! Мне не все равно!.. Какой он классный, мужчина моей мечты", – говорит об Олеге Виннике киевлянка Оксана Коваленко.

Затем Оксана завтракает и заваривает чай. И все – под песни любимых исполнителей. Ни один день Оксаны не проходит без известных хитов. А самая заветная ее мечта – встретиться со звездами.

"Если бы я с ними встретилась, это было бы "вау!", это были бы такие эмоции!" – говорит Оксана Коваленко.

Оксана даже не представляла – подарок ей приготовила команда "Сегодня". Мы привезли девушку в съемочный павильон. Именно здесь телеканал "Украина"" готовит новогоднее шоу "Привет, 20-е!". В одном месте – все любимые отечественные звезды.

Оксана ни на миг не сводит глаз с любимых артистов. Подпевает, и даже подтанцовывает. Когда последний аккорд стихает, Оксана спешит за кулисы.

"Можно, я вас обниму", – спрашивает Оксана певицу Светлану Тарабарову.

Светлана Тарабарова учит Оксану правильно делать селфи.

"Свет должен светить на лицо, немного выше телефон", – подсказывает Оксане певица.

Сергей Бабкин обнимает Оксану и дает автограф.

"У меня была мечта – встретиться, просто обнять вас, я никогда даже не подозревала, что может быть такое", – делится эмоциями Оксана Коваленко.

И сам Олег Винник засыпает ее комплиментами.

"Сестра, ой, голубоглазая какая", – обнимает и целует Оксану Олег Винник. "Я никогда не думала, что смогу Вас подержать за руки, обнять, тем более", – не сдерживает эмоций Оксана.

"Это были непередаваемые эмоции. У меня сейчас очень много эмоций", – делиться с корреспондентами "Сегодня" киевлянка Оксана Коваленко.

А пока Оксана приходит в чувство от эмоций, украинцев с Новым годом приветствует Елена Кот. Оксана впервые видит любимую ведущую – не из экрана телевизора, а просто рядом! Ведущая новостей каждый наступающий год встречает только дома. И обязательно загадывает сокровенные желания.

"Я не сжигаю листы бумаги с пожеланием, не бросаю их в шампанское. Есть определенные ритуалы, мы все о них знаем, но ничего не нужно, главное – очень хотеть, чтобы ваше желание исполнилось", – говорит ведущая "Сегодня" Елена Кот.

Зрители шоу "Привет, 20-е!" увидят нестандартные постановки популярных хитов, легендарных звезд в необычных образах. Зрители проведут старый год и встретят Новый в компании лучших артистов и ведущих страны.

Почувствовать такие эмоции, как Оксана, и увидеть любимых звезд сможет каждый. Стоит только включить телеканал "Украина" 31 декабря ровно в 20:00, чтобы вместе сказать – "Привет, 20-е!"

Ранее артисты поделились своими способами, как загадывать желания в новогоднюю ночь, чтобы они обязательно осуществились.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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