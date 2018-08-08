Телеканал "Украина": "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" стартуют 19 августа

В воскресенье, 19 августа, в 19:00 в эфир выйдет обновленный информационно-аналитический еженедельник канала "Украина" – "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".

Итоговый проект канала расширит содержательное наполнение, подтвердит свой фирменный взвешенно-аналитический стиль, преданность только проверенным фактам и обоснованным версиям, будет содержать больше авторского анализа, экспертных выводов относительно важнейших событий недели и будет выходить на украинском языке.

Новое качество формата итогового еженедельника – один из запланированных этапов развития информационного и публицистического вещания канала "Украина" и усиления мультиплатформенного информационного бренда "Сегодня". Уникальные возможности, которые предоставляет синергия всех площадок единого бренда, позволит проекту "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" доносить информацию до зрителей еще более четко, понятно, разносторонне и убедительно.

"Бренд "Сегодня" наращивает экспансию на медиарынке страны. Коррективы аналитического еженедельника, который замыкает линейку телевизионных новостей "Сегодня", полностью соответствуют логике этого развития и призваны укрепить наши лидерские позиции в информационном поле. Год за годом миллионы украинских зрителей отдают предпочтение нашим информационно-аналитическим проектам, о чем свидетельствуют наши неизменно высокие рейтинги. Олег Панюта анализирует только важные события, которые нужно знать и понимать каждому в стремительно меняющемся мире. Мы говорим о том, как эти события касаются украинцев, как повлияют на их жизнь и на жизнь страны. В условиях жесткой конкуренции "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" обеспечат нашим зрителям еще больше знаний и информации в каждой эфирной минуте. Мы рассчитываем в жестком конкурентном состязании получить еще больше внимания и доверия нашей аудитории", – отметил генеральный продюсер новостей "Медиа Группы Украина" Александр Семирядченко.

Обновленный еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" предложит зрителям больше авторской аналитики, широкий круг тем, касающихся жизни украинцев, больше современной и удобной визуализации, которая будет делать ключевые итоги недели понятными и легкими в восприятии.

Неизменным останется наш всегда вдумчивый взвешенный взгляд на жизнь в стране и мире, и главная цель проекта: не только сообщить информацию, подвести информационные итоги недели, но и помочь зрителям разобраться в той или иной проблеме, получить достоверную информацию, расставить акценты, сделать подтверждённые выводы.

"Мы обновляем наш еженедельник. Хотим, чтобы все, что появляется в нашем эфире, и в дальнейшем помогало зрителю сориентироваться в безумном водовороте информации. Однако неизменным в выпусках останется одно: все, о чем будем говорить, действительно интересное и очень нужное для каждого. Поэтому, обо всех важных вещах, которые могут изменить вашу жизнь, зрители узнают от нас", – отметил автор и ведущий информационно-аналитического еженедельника канала "Украина" Олег Панюта.

Смотрите информационно-аналитическую программу "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" каждое воскресенье в 19:00 на канале "Украина".