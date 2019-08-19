Телевизионные группы "Сегодня" установят национальный рекорд

Новости "Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости. Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. И это должны зафиксировать эксперты.

Экспедиция "Сегодня" уже стартовала. Путем жеребьевки съемочные группы разыграли направления поездок.

Журналисту Сергею Никифорову досталась командировка к самой северной точке Украины – селу Гремяч. Навигатор проложил маршрут через Чернигов. Но телегруппа выбрала другой путь, чтобы заехать в Батурин – город казацкой победы и большой трагедии. До него всего 220 километров, и сначала надо прорваться сквозь киевские пробки.

Багажник загружен, с собой съемочная группа взяла флаг. Вначале нужно пересечь центр Киева. Туда же едут сотни тысяч людей на работу, нужно проскочить до пробок.

"Если выедем позже, то будем выезжать полтора часа только из Киева", – говорит водитель новостей "Сегодня" Андрей Машина.

Меньше чем за три часа группа "Сегодня" уже в Батурине. Здесь живет всего 2 500 человек. Впрочем – это город, а не село. Из-за особого исторического значения.

"Батурину выпала судьба быть гетманской столицей дольше всех столиц. Это 53 года. И в свое время здесь были гетманами Демьян Игнатович Многогришный, Иван Самойлович (неординарная личность), Иван Мазепа и Кирилл Разумовский", – рассказывает старший научный сотрудник НИКЗ "Гетманская столица" Оксана Ломко.

За то, что во время Северной войны Мазепа поддержал шведского короля Карла ХII, российские войска полностью разрушили Батурин, а всех его жителей убили.

"Мы все здесь под очень большим впечатлением. Казалось бы – маленький городок, а столько исторических мест", – говорит гость Батурина Сергей Колос.

"Я считаю, что Батурин – это духовное обогащение и история. И ее надо знать", – говорит туристка Яна.

Сейчас здесь восстановлены гетманская крепость и дворец Кирилла Разумовского. Идеально ухожен парк.

"Очень поразило и зднание, и то, как это все построено, как это все выглядит. Сколько вложено труда", – делится впечатлениями оператор новостей "Сегодня" Константин Слюсар.

"Сегодня" едут дальше на север. Леса встречаются здесь уже чаще, кое-где ветви деревьев почти сходится над дорогой. А вот мобильная связь ослабевает. И это – главная тревога телегруппы. Если на месте установки флага не будет сигнала, фиксация рекорда будет под угрозой. Как будут развиваться события дальше – смотрите в выпусках новостей "Сегодня" на канале "Украина", а также – на сайте "Сегодня" и на наших страницах в соцсетях.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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