Телевизоры, компьютеры – все сгорело: в Луцке случилось масштабное ЧП

От скачка напряжения в электросети более 150 луцких семей лишились своей бытовой техники

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Без телевизоров, микроволновок и стиральных машин. Полторы сотни домов в Луцке остались без бытовой техники из-за перепада напряжения. Ее сильный скачок мог привести и к пожару. "Сегодня" взялись выяснить, возместят ли убытки жильцам пострадавших домов.

"Котел не работает – на его только что дали ток, но он не работает. Включается лампочка и сразу ставит блок. Котел сгорел. Мини-башня, которая качает воду на дом, тоже сгорела", – говорят люди.

Вместе с котлом сгорела вся бытовая техника, которая была дома, жалуется Александр. Скачок напряжения в электросети нанес ущерб где-то на 70-80 тысяч гривен. Примерно таких же потерь понесли еще более 150 луцких семей – жителей частного микрорайона на окраине города.

"Телевизор сгорел, телефон, компьютер, розетки черные. Защита у пробок погорела – начала капать на стул, на ламинат...", – жалуются жители домов.

Во время перепада напряжения, рассказывают местные, светились даже электропровода на улицах, а стабилизаторы в домах фиксировали 330 вольт, хотя норма – 220. И это уже не впервые.

"Мы неоднократно обращались еще перед этой неприятной ситуацией с жалобами в "Волиньоблэнерго" – это все зафиксировано, но никто не отреагировал. Все знали, что каждый день идет перебой электроснабжения", – рассказала местная жительница Виктория Панькив.

Волынские энергетики своей вины не отрицают, кивают на старое оборудование. Обещают починить технику, которая сгорела в домах жителей города.

"У нас год назад повредилось оборудование подстанции №88 – есть такая. Сейчас все Сентябрьское (район города) сидит на очень ненадежной длинной линии. Где только одно повреждение – и Сентябрьское сразу (страдает). Наши работники обходят дома, где повредилась техника, собирают информацию и будут ремонтировать на месте, или сдавать в ремонт", – объяснил ситуацию директор по техническим вопросам "Волыньоблэнерго" Владимир Перчук.

Горожане уже собрали комиссию по описанию поврежденной техники, привлекли юристов. Если специалисты "Волыньоблэнерго" не отремонтируют все, что сгорело, люди будут добиваться возмещения в суде.

Напомним, в мае 2018 года внезапный скачок напряжения нанес огромные убытки жителям Волыни. Для жителей села Воротнев перепады напряжения – привычное дело, но раньше от них портились только светильники. Говорили, 400 вольт было на одной фазе, хотя должно быть не более 220.

Отметим, еще в 2016-м в Украине признавали, что электросети изношены на 60% и нужен стимулирующий тариф. Эксперты поддерживают идею стимулирующего тарифообразования: это поможет не только электросетям, которые требуют модернизации, а то и полной замены, но и потребителям, ведь цена на электроэнергию для населения в перспективе может снизиться, поскольку уменьшатся затраты на ее доставку в дом.

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