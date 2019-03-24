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Температура до +13 и немного покапает: синоптики рассказали, где будет дождь

Сегодня, 07:26

Сегодня почти на всей территории страны будет хорошая погода, но в некоторых областях она подпортится

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..
Температура до +13 и немного покапает: синоптики рассказали, где будет дождь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg Украина Сегодня почти на всей территории страны будет хорошая погода, но в некоторых областях она подпортится

24 марта на большей территории Украины сохраниться сухая и умеренно теплая погода, но местами будет капать. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, где ждать дождей.

Так, на западе страны дождь будет только на Закарпатье, а в остальных областях данного региона будет сухо. Температура воздуха 8-10 тепла, в Закарпатской области до +13.

Также дожди пройдет на севере в Черниговской области. В центре страны мокро будет только в Житомирской области, а средняя температура в этих двух регионах будет колебаться от 7 до 11 градусов выше нуля. В Киевской области 7-9 градусов.

Сухо будет и на востоке, но температура немного ниже – 6-8 градусов тепла, но в Днепропетровской области до +10.

На юге синоптики обещают до 11 градусов тепла и без дождей.

Отметим, что в последние дни разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды, дожди

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