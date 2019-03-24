Температура до +13 и немного покапает: синоптики рассказали, где будет дождь
Сегодня почти на всей территории страны будет хорошая погода, но в некоторых областях она подпортится
24 марта на большей территории Украины сохраниться сухая и умеренно теплая погода, но местами будет капать. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, где ждать дождей.
Так, на западе страны дождь будет только на Закарпатье, а в остальных областях данного региона будет сухо. Температура воздуха 8-10 тепла, в Закарпатской области до +13.
Также дожди пройдет на севере в Черниговской области. В центре страны мокро будет только в Житомирской области, а средняя температура в этих двух регионах будет колебаться от 7 до 11 градусов выше нуля. В Киевской области 7-9 градусов.
Сухо будет и на востоке, но температура немного ниже – 6-8 градусов тепла, но в Днепропетровской области до +10.
На юге синоптики обещают до 11 градусов тепла и без дождей.
Отметим, что в последние дни разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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