Температура упала на 10 градусов: синоптики сообщают о резком похолодании

Украинцы, наконец, дождались похолодания, но вместе с ним вернулись дожди с грозами

Фото: Pixabay

Погода на выходных началась с похолодания. Если температура воздуха в последнее время колебалась в районе 30-32 градусов, то сегодня в Украине будет в среднем 19-22 тепла. Также половину территории страны накроют дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях 28 июня будет сухая погода, а температура воздуха составит "всего" 20-22 градуса.

А вот весь центр и север страны будут заливать дожди с грозами, а температура воздуха будет колебаться от 19 до 22 градусов. Пройдут дожди и на востоке стране, однако там будет теплее – 26-28 градусов.

Жарко по-прежнему будет на юге. Там во всех областях ожидается сухая и солнечная погода, а температура удержится в районе 28 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июня столицу накрыл сильный ливень. Дошло до того, что в Киеве ветер сорвал крышу и повалил дерево, а по городу начались масштабные пробки. В столице произошло более 15 аварий из-за непогоды. Смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.

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