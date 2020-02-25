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Температурные качели и сильный ветер: чего ждать от погоды 25 февраля (карта)

25 февраля, 07:26

Порывы ветра будут достигать до 20 м/с

В Украине во вторник, 25 февраля, непогода немного утихнет. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и небольшие дожди, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в восточной части и на крайнем западе страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

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С самого утра на дорогах страны будет царить гололедица. Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Также в стране, кроме северных областей, синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с. Температура днем ​​установится на уровне 3-8 градусов тепла, в Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье – до 12 градусов тепла.

В тренде
Температурные качели и сильный ветер: чего ждать от погоды 25 февраля (карта)

Напомним, 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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