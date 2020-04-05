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  1. Последние новости Украины

Температурные качели и сильный ветер: чего ждать от погоды 5 апреля (карта)

5 апреля, 06:40

Тина Наринецкая

Осадков синоптики не прогнозируют

В Украине сегодня, 5 апреля, будет солнечно и сухо. Также в страну возвращается тепло – местами синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"5 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с. Также местами прогнозируют порывы 15-20 м/с.

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Больше 10 градусов тепла: синоптики порадовали прогнозом погоды

Ночами в Украине по-прежнему морозы, а вот днем значительно теплеет. В южной части страны 5 апреля температура установится на уровне 8-13 градусов тепла, а в южных областях и на Закарпатье прогреет до 17 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

Видео: Сегодня

Напомним, по прогнозам синоптика Леонида Горбаня, в апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло.

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