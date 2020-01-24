Температурные качели и снег: чего ждать от погоды 24 января (карта)

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В Украине в пятницу, 24 января, синоптики прогнозируют небольшой снег – его ожидают в восточных и северных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В восточных, днем ​​и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

На дорогах, кроме юга, будет царить гололедица. Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 7-12 м / с. Температура установится на уровне ​​от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла. А в западных областях и в Одесской области будет теплее – 3-8 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали, какая погода ждет 24 января киевлян и жителей области. В столичном регионе сегодня местами пройдет небольшой снег. На дорогах тоже ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют западный, 7-12 м / с. В Киеве температура установится на уровне ​​1-3 градусов тепла, в области – ​​от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Ранее мы писали, что следующий зимний месяц будет аномально теплым – весна в Украину придет уже в феврале. В середине месяца местами по стране температура воздуха будет подниматься до 15-17 градусов тепла.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов.

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