Температурные качели от +11 до +22: какой будет погода в Украине

Во вторник погода будет изменчивой – где-то еще холодно, а местами довольно тепло

/ Фото: AFP

После сильных ночных заморозков, в Украине 24 сентября ожидается сухая и солнечная погода, вот только будут резкие перепады температур – от холодных +11 до комфортных 22-23 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе погода будет отличаться по областям: в Ровенской и волынской областях всего 13-16 градусов, в Хмельницкой и Тернопольской – 16-19, в остальных областях региона 20-23.

В центральных областях 12-16 градусов тепла. В Киеве скромные 12-14 и солнечно.

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Холодней всего будет в восточных и северных областях – 11-13 градусов, а теплее всего на юге – 19-21 тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", на неделе по всей территории Украины ожидаются дожди, которые переместятся с запада на восток страны. Синоптики предупредили о приближении дождливой недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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