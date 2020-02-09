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Температурные качели от +5 до -7: какой будет погода в воскресенье

9 февраля, 07:06

Погода в Украине налаживается – осадков не ожидается, а местами будет уже тепло

/ Фото: Pixabay

В Украине потихоньку возвращается потепление – начнется оно с запада страны, хотя на востоке все еще будет существенный мороз. Осадков сегодня нигде не будет, временами будет даже выходить солнце, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях синоптики обещают от 2 до 5 градусов выше нуля.

В остальных центральных областях, а также на севере и юге от -1 до +1. В Киеве 0-2 градуса тепла. А вот на востоке будет достаточно холодно – там 5-7 градусов мороза.

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Отметим, что осадков в воскресенье не ожидается нигде.

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Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Также мы уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС по Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега. Из-за снегопада на дорогах региона застревали машины – из снежного плена спасатели вытащили 34 автомобиля.

В последние дни погода не на шутку разошлась и в других областях страны. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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Источник: Сегодня

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