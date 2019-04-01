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Температурные "качели" от 8 до 19 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 08:17

Местами в Украине потеплеет еще больше, а где-то наоборот будет небольшое похолодание

Фото: Сегодня
Температурные "качели" от 8 до 19 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/19e/6bb/5ca19e6bbd892.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/19e/6bb/5ca19e6bbd892.jpg Украина Местами в Украине потеплеет еще больше, а где-то наоборот будет небольшое похолодание

Сегодня в Украине будет тепла и сухо, однако ожидаются перепады температур – где-то будет градусов 10, а на юге до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Особенно ощутимый спад температуры будет на западе. Если вчера там было до +17 почти везде, то сегодня в среднем 10-12, в Волынской области "всего" 8-10 тела. Теплее всего будет на Закарпатье – до +17.

Спадет на несколько градусов тепло и в Киевской области. Сегодня синоптики обещают там 9-11 градусов тепла. В остальных областях центра и севера страны будет 10-12 градусов, в Черкасской и Полтавской областях – до +15.

А вот на востоке и юге Украины ожидается по-настоящему весенняя погода – 15-18 градусов тепла, в Николаевской области до +19. Без осадков.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды

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