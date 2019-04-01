Температурные "качели" от 8 до 19 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды
Местами в Украине потеплеет еще больше, а где-то наоборот будет небольшое похолодание
Сегодня в Украине будет тепла и сухо, однако ожидаются перепады температур – где-то будет градусов 10, а на юге до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Особенно ощутимый спад температуры будет на западе. Если вчера там было до +17 почти везде, то сегодня в среднем 10-12, в Волынской области "всего" 8-10 тела. Теплее всего будет на Закарпатье – до +17.
Спадет на несколько градусов тепло и в Киевской области. Сегодня синоптики обещают там 9-11 градусов тепла. В остальных областях центра и севера страны будет 10-12 градусов, в Черкасской и Полтавской областях – до +15.
А вот на востоке и юге Украины ожидается по-настоящему весенняя погода – 15-18 градусов тепла, в Николаевской области до +19. Без осадков.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как недавно снегом присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах образовались даже сугробы.
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