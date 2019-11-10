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Температурные качели от 9 до 17 градусов: какой будет погода в начале недели

10 ноября, 15:08

В понедельник будет тепло, но местами пойдут дожди, дальше начнутся капризы погоды

/ Фото: Pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет резко меняться – похолодание буде сменять теплую погоду, а потом снова резко будет теплеть. Дожди ожидается всего в нескольких областях только в понедельник. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 11 ноября, в понедельник, дожди пройдут в северных и почти всех центральных областях. В Киеве без осадков. Температура воздуха в этом региона 13-15 градусов, на юге в районе +18, а на востоке и западе 11-13.

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Во вторник, 12 ноября, температура снизится по всей территории страны: на западе, востоке, и в центре – 10-13 градусов, на севере – 8-10, на юге – максимум +16. Дождей не будет нигде.

В тренде
Температурные качели от 9 до 17 градусов: какой будет погода в начале недели

А вот 13 ноября, в среду, снова вернется потепление, особенно на западе страны. После 10 градусов во вторник, в среду там будет до +17. Снова потеплеет до +16 в центре страны, в частности и в Киеве. На востоке останутся все те же 10-13 градусов. Также без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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Источник: Сегодня

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