Температурные качели – то мороз, то потепление: народные синоптики дали прогноз на ноябрь

Хорошей погоды уже не видать, а вот дожди и мокрый снег должны быть

Прогноз погоды на ноябрь не особо радует – до конца месяца ожидаются температурные качели – "плюс" будет сменяться "минусом" и наоборот. В некоторые дни будет серьезные мороз.

Об этом рассказали "Фактам" народные синоптики.

Так, Леонид Горбань рассказал, что первые ночные заморозки будут уже с 10 ноября, потом в течение трех-четырех дней ночная температура будет в районе 1-3 градусов, а днем – 0-3 тепла. Однако уже с 20 числа на пару дней температура поднимется до 5 градусов, после чего придут серьезные морозы.

"С 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до 5—11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление. Так что весь последний месяц осени в Украине будут температурные качели", – сообщил он и добавил, что 14−16 ноября и 26−29 ноября возможны дождь и мокрый снег.

В свою очередь народный синоптик Владимир Деркач также прогнозирует в ближайшие дни похолодание и дожди.

"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", – утверждает он.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике. Первое серьезное похолодание придет уже в конце ноября с серьезным морозом.