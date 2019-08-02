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Теория лжи: распознать и обезвредить лжеца в своем окружении и в новостях Олег Локтев , Ольга Карась https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%8C.jpg 2019-08-02T04:32:00+03:00 Украина Профессиональные лжецы — об иллю­зиях и фейках в нашей жизни

У слова ложь — более 47 синонимов. Есть нейтральные — неправда, неточность. Негативные — вранье, дезинформация. И даже позитивные — фантазия и вымысел. Но суть одна: мы пытаемся найти замену реальности.

По мнению экспертов, вранье в большей или меньшей степени присутствует в жизни каждого человека. Но важнее то, для чего мы его используем — создаем волшебную иллюзию или же манипулируем другими ради собственной выгоды. "Сегодня" пообщались с теми, кто постоянно создает иллюзию, и с теми, кто развенчивает фейки. Наши эксперты рассказали, как определить ложь, а главное — как выяснить, когда мы врем сами себе и что с этим можно сделать.

Зачем врем детям и на работе

Каждый взрослый человек знает: бывают ситуации, когда мы просто не можем сказать правду. Почему так получается и как сохранить свою настоящую личность, объясняет психолог, гештальт-терапевт Оксана Сидун.

"Есть люди, которые врут по долгу службы, — говорит Оксана. — Например, актеры используют поддельные эмоции в положительном контексте, но созданные ими образы не формируют их повседневную жизнь. У них есть отработанные техники, которые можно применять для создания образа. Чтобы при этом "не заигрываться" и не перенимать поведение героя в реальной жизни, актерам нужно хорошо знать себя. Четко понимать, что он любит, а что нет. Что хорошо получается, а что нет. Как ему свойственно реагировать, в каких состояниях ему комфортно. Еще очень важно четко понимать, откуда человек приобрел эти знания — из своего личного опыта или это ему рассказали окружающие. Сейчас не только актерам, но и простым людям сложно выяснить, кто они есть на самом деле. В некоторой степени этим объясняется интерес к психологии. Бывают ситуации, когда актеры остаются в роли даже за кулисами. Обычно это происходит из-за сильных эмоциональных потрясений. В таком состоянии смена образа — достаточно непростой процесс. Но есть по-настоящему серьезные случаи, когда известные актеры просто теряют рассудок, особенно если есть генетическая предрасположенность к этому".

Несколько иная схема поведения у разведчиков.

"От того, насколько правдоподобна будет его ложь, зависит его жизнь, — продолжает психолог. — Но чтобы он не раскололся, разведчику подбирают роль под его под личную реальную характеристику. Ему не дадут прямо противоположную роль, потому что он будет чувствовать себя некомфортно. Как правило, человека выдают критические ситуации, в которых есть угроза безопасности, когда сложно соблюдать хладнокровие и не проявиться. Вспомним радистку Кэт, которая при родах начала кричать на родном языке. Ведь как говорят: пережив развод с мужчиной, ты увидишь его истинное лицо".

В профессиях, где нужно сознательно менять себя, психологи советуют научиться регулировать эмоциональность и уровень стресса.

"Должен быть хороший сон, условия работы не 24 часа в сутки, — говорит Оксана Сидун. — Нельзя пренебрегать отпуском и физическими упражнениями — это формирует стрессоустойчивость. Конечно, самая ужасная ложь — это ложь самому себе. Но мы не всегда можем знать, что мы обманываем себя. Хотя отличить социальное желание от собственного довольно просто. Зачастую ум подсказывает человеку поступать так, как принято в социуме, или руководствуясь моделями поведения, которые в нас воспитали. Но телесные ощущения сигнализируют о правде. К примеру, вам не нравится ваш ухажер. В уме вы начинаете перечислять его достоинства — от наличия квартиры до хорошей зарплаты. А правду и искренние эмоции выражает ваш организм — это может быть тошнота, боль в желудке или еще что-то".

Когда родители в силу возраста ребенка не могут сказать ему правду, они начинают выдумывать истории. До сих пор популярна версия происхождения детей: аист принес.

"Еще с давних времен благодаря лжи происходила регуляция поведения в обществе. Именно для этого родители и сейчас прибегают к такому методу, — отвечает Оксана. — Часто мы врем, потому что думаем, что ребенок правду не поймет или не выдержит. Но это иррациональные страхи самих же родителей! Ребенок, к примеру, известие о смерти родственников переживает намного проще, чем взрослые. Его психика более адаптивная. С ребенком можно договориться: необязательно говорить ему, что стоматолог не сделает ему больно, если вы идете вырывать зуб. Нужно понимать, что когда врем детям, мы сами учим их это делать. А ведь дети воспринимают ложь как предательство. Также мотивацией для лжи является жажда одобрения или стыд. Но в любом случае правда раскрывается. И этому способствует сам лжец, подсознательно. Когда мужчина изменяет женщине, в один момент он просто оставляет включенным компьютер с перепиской с новой пассией. Почему? Потому что от лжи человек просто устает. Это постоянный стресс, который разрушает целостность личности".

Оксана Сидун: "Дети намного легче справляются с правдой, чем взрослые. Ложь для них — предательство"

Актер: очень важно вернуть самого себя

Многие актеры идут на жертвы, чтобы получить роль. Худеют, как Кристиан Бейл ("Машинист") или долго не могут расстаться со своими персонажами, как Кейт Уинслет ("Чтец").

"На многочасовых репетициях мы тренируем свои психофизические реакции (к примеру, вид улыбки, соответствующий определенному ощущению), — объясняет заслуженный актер Украины Максим Березнер. — Когда это доходит до автоматизма, начинаешь импровизировать уже подсознательно. Главное не стать заложником какой-то роли, а после спектакля вернуть самого себя. Роль, в отличие от личности, не развивается, но какая-то часть персонажа навсегда остается в тебе. Конечно, есть общий секрет профессии. Он прост: каждый день, где бы ты ни был и чем бы ни занимался, важно помнить, кто ты. Да, мы все носим маски. Под ними скрывается наши вежливость, вкус, стиль, образованность, юмор, иногда жесткость характера. Но есть грани, за которые заходить нельзя, иначе маска (или роль) уничтожит твое "я". Было много экспериментов и практик. Но если стирается собственное "Я" актера — ничего не поможет. Я сыграл Эзопа, Дени Дидро, Тараса Шевченко. И после спектакля моей первой задачей всегда было вернуть самого себя. В этом опасность нашей профессии. Люди, которые в реальной жизни прячут свое "я" за фальшивый маской, в лучшем случае вызывают улыбку, в худшем — брезгливое отвращение".

На спектакле. Роль может полностью поглотить "я" исполнителя. Фото: М. Березнер

Медиаграмотность: фейки в новостях

StopFake, волонтерский интернет-проект проверки вранья, появился в 2014 году и сначала был доступен только на двух языках: русском и английском. Его запустили преподаватели и студенты Могилянской школы журналистики и редакторов Digital Future of Journalism для разоблачения ложной информации об оккупации Крыма и войны на Донбассе. В прошлом году идейная вдохновительница проекта Ольга Юркова выступила на международной конференции TED и рассказала о том, как формируются новостные фейки и как с ними бороться.

По ее мнению, главная проблема не в самом факте существования фейков, а в том, что люди принимают решения на основе ложных сведений.

"Многие перестают вообще кому-либо верить, а это еще опаснее, — говорит Ольга. — Они легко становятся жертвами популистов в предвыборной гонке или даже берут в руки оружие. Фейковые новости не только вредят журналистике, это угроза демократии и обществу". На сегодняшний день на счету команды — более 1000 расследованных фейковых новостей. Самые популярные "стереотипы", которые пропаганда создала об Украине за рубежом, что мы "фашистское государство" и "фейлд стейт" [failed state], которым управляет хунта, пришедшая к власти в результате государственного переворота".

"Но нужно понимать, что фейковые новости — мощное оружие в информационной войне, — продолжает Ольга. — У всех у нас есть смартфоны. Когда мы видим что-то интересное, часто автоматически просто нажимаем "Поделиться". Как вам не стать частью фейковых новостей? Очень просто: если вы видите, что новость написана слишком драматично, эмоционально и провоцирует кликнуть — это, скорее всего, неправда. Правда скучна".

Как не вестись на фейки

По мнению экспертов, манипулятивная информация всегда привлекательна, так как предназначена захватить ваше внимание.

"Проведите собственное исследование, — советует Ольга. — Посмотрите на других сайтах, проверьте альтернативные источники новостей. Погуглите имена, адреса, номера автомобилей, экспертов и авторов. Не верьте на слово, проверяйте! Это единственный способ остановить эту культуру фейковых новостей. Общество зависит от доверия к нашим институтам, науке, нашим лидерам, новостным редакциям. Наша обязанность — найти способ восстановить доверие, которое разрушают фейки".

Цель. Чем меньше доверия, тем эффективнее фейки. Фото: TED

Полиция: блеф ради успеха операции

Правоохранители и органы безопасности неохотно рассказывают о том, как выводить на чистую воду преступников. Денис, бывший сотрудник уголовного розыска в Днепре, рассказывает: для достижения цели часто приходится блефовать. Причем вынуждают пользоваться уловками как посторонние граждане, так и начальство.

"При выезде на задержание по оперативным адресам подозреваемых, в их дом (во двор) попасть без ордера непросто, — объясняет нам Денис. — Тут приходится придумывать некую легенду. Причем происходит подобное творчество очень быстро, по пути из отделения до объекта. Допустим, поступил сигнал, что угнанная машина находится по указанному адресу. Выезжаем. Без стопроцентной уверенности в этот двор являться нельзя — а вдруг информация ложная? Да и вряд ли потенциальные преступники откроют калитку. Приходится действовать через соседей. Но с ними тоже не все так просто, приходится блефовать. Говорим, что с мест не столь отдаленных сбежал рецидивист, есть информация, что его видели в окрестностях. Может быть, следы есть и в вашем дворе... Боясь за свою безопасность, люди впускают. И тогда мы устанавливаем наблюдение за соседним двором, где и обнаруживается угнанный автомобиль. Далее берем преступника с поличным. Тут нужно понимать наш менталитет. Украинцы в большинстве своем — на стороне соседей. Даже если понимают, что те — преступники. Если в Европе для людей превыше всего безопасность, то у нас — хорошие отношения с соседями. Непросто попасть и в квартиры предполагаемых преступников или притонов. Для этого не всегда достаточно представиться сотрудником ЖЭКа или соседом снизу, которого якобы заливают. Оперативникам в таких случаях приходится изображать из себя сильно пьяного человека, который ошибся адресом. По ту сторону двери понимают, что с пьяным говорить без толку, и пока он не добьется своей цели — не успокоится, и открывают. А иногда, чтобы выманить подозреваемого, приходится имитировать ДТП: подгоняем свою машину впритык к машине преступника и стучим по колесу, чтобы сработала сигнализация. Бывает, приходится идти на уловки в отношениях с коллегами и начальством. В том случае, когда последние подозрительно часто интересуются ходом того или иного дела — жди срыва операции, примета такая. А иногда приходится откровенно врать родным: например, когда идешь на опасную операцию, лжешь, что обычный выезд — дабы не переживали".

Информационная война

Дмитрий Степаненко, бывший офицер запаса командования ООС, уверен: кто владеет информацией — владеет миром.

"Основной акцент в этой войне делается на диверсиях, — делится Дмитрий. — Успешность подобных операций часто зависит от их конфиденциальности. Так, достаточно много операций удалось довести до логического завершения, потому что о ее подготовке не докладывали в генеральный штаб. И это делается не из-за саботажа, а дабы избежать "слива" информации. Ведь разведка врага тоже хорошо работает, и вражеских агентов ловят даже в высших штабах. Но и со стороны врага есть люди, которые "сливают" информацию нам, в том числе и граждане России. Кто-то из них лично знает наших воинов и хочет, чтобы они вернулись домой живыми. Кто-то в принципе не приемлет войну и жаждет ее скорейшего завершения. Со стороны "ДНР" и "ЛНР" много людей, оказавшихся там не по своей воле, которые порой очень помогают нашим войскам".

Красивый жест

Ольга Пучина, психолог, гипно­терапевт:

Невербальные средства общения иногда могут сказать о намерениях человека больше, чем сама речь, считает Ольга. Но предостерегает: не нужно делать поспешных выводов по фото политиков.

"Со многими работают тренеры-психологи, — делится Ольга. — Они подсказывают клиенту, какие жесты могут противоречить сказанному. А вот в непринужденной обстановке жесты чаще всего могут "засветить" настоящее лицо. Если руки спикера сложены у лица "в замок" — значит, человек пребывает в глубоких раздумьях или лжет. Сюда также можно отнести трогание мочки уха или манжет на рукавах, касание мелких предметов, например, запонок, кольца на пальце, в случае с женщиной это могут быть серьги. Это свидетельства нервного переживания или обмана. К жестам неправды относятся также прикрывание рта ладонью или каким-либо предметом, почесывание носа. Если взгляд человека поднят вверх и вправо, он вспоминает. Если же вверх и влево — он придумывает, какую фразу сказать следующей. Интересно, что после словосочетаний: "Честно говоря" или "Поведаю вам тайну", как правило, следует ложь. С правдой проще: ее символизирует открытый взгляд. Всем известный жест Ющенко "Ці руки ніколи не крали" — с развернутыми ладонями на уровне груди, смотрящими вверх, — именно тот случай, когда политик не лжет. Также если оппонент жмет вам руку решительно, без тряски, — ему скрывать нечего. Кстати, очень многие наши политики скрещивают руки за спиной — эдакий жест "арестанта".

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Теория лжи: помощь в бизнесе

Преподаватель манер Мария Буше из Австрийской школы этикета настаивает на важности изучения эмоций человека.

"Сейчас существует много приложений для мобильного телефона, которые помогают научиться распознавать микровыражения, — говорит Мария. — Это может пригодиться в светском обществе и в деловом этикете. Хорошая хозяйка или гостья частного ужина, определив настроение собеседника, может нейтрализовать конфликт. А в бизнесе умение "считывать" эмоции партнера поможет прибавить пару нулей к вашему контракту".

Вдохновившись сериалом "Теория лжи" с Тимом Ротом, Закк и Ной после многочисленных исследований в 2013 году создали приложение Microexpressions.

"Изучение правильного распознавания и идентификации микровыражений повышает эмоциональный интеллект (EI) и является бесценным инструментом для повышения эффективности переговоров и общения", — считают разработчики.

Парни проанализировали семь главных выражений: счастье, печаль, страх, удивление, отвращение, презрение и гнев. И выяснили: "самой легкой для фальсификации" эмоцией, которая часто используется для прикрытия любых негативных переживаний, является радость. Разработчики объясняют: об искренней расположенности к вам человека будут свидетельствовать сузившиеся глаза, слегка раздутые щеки и появление микроморщинок в уголках глаз, а не только симметричная улыбка. Тем не менее не стоит забывать, что каждый человек имеет свою физиологию, и не всегда левая и правая сторона нашего тела пропорциональны. Это тоже надо учитывать при "считывании" эмоций вашего собеседника.

Удивление отображается на нашем лице самый короткий период времени. Поэтому, если человек на вас долго смотрит с приподнятыми бровями — он переигрывает. Настоящая эмоция определяется слегка сжатыми нижними и верхними веками, расслабленными губами и опущенной нижней челюстью.

А вот что подделать не удастся — покраснение кожи и сокращение зрачков (в гневе), а также бледность кожи и расширение зрачков — при эмоции страха.

Налицо. Чем сильнее проявлена эмоция, тем меньше ей верят

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как обманывают украинцев в во время отдыха: ТОП-3 афер, жертвами которых становятся курортники. Злоумышленники обворовывают туристов за границей и обманывают при обмене валют.

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