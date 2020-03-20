"Теперь будет слышать и мой ребенок" – Фонд Рината Ахметова помог девочке из Николаева

Маша родилась на свет с тугоухостью, и нуждалась в дорогих слуховых аппаратах

Она родила ребенка, несмотря на предостережения врачей. Особая девочка появилась на свет с массой заболеваний, с которыми родители борются уже несколько лет. Одна из них – тугоухость. Недостаток слуха не дает двухлетней Маши из Николаева развиваться полноценно. Ребенку помог Фонд Рината Ахметова. "Сегодня" побывали в гостях у семьи.

Даже когда жизнь испытывает ее на устойчивость, она не опускает рук. А прогулки по побережью – всегда успокаивают. Женщина с редким именем Каталея всегда мечтала стать мамой и была счастлива, когда родился сын. Но ее постигло горе.

"Первого ребенка я потеряла, когда ему было три месяца, мой сын умер", – рассказывает жительница Николаева Каталея Румянцева.

Через несколько лет Каталея снова забеременела. При обследовании врачи ошеломили новостью: у ребенка -генетическое заболевание.

"Мне сказали: ребенок будет с определенными проблемами. Мы были готовы, мы ребенка все равно любим, будем воспитывать", – говорит Каталея.

Сейчас Маше два года. Она активна и любознательна. Один из диагнозов – недостаток слуха. Девочка почти не реагировала на звуки, и родители заподозрили неладное.

"Мы обратились к врачу, у сурдолога сделали аудиограмму, и подтвердилось, что у Маши проблемы со слухом. Нам посоветовали слуховые аппараты, но они очень дорогие", – объясняет Каталея Румянцева.

Сенсоневральная тугоухость третьей степени означает, что Маша слышит только громкие звуки – крики или шум. Такие проблемы важно выявлять вовремя, ведь ребенок, который не слышит обычной речи, не учится разговаривать.

"Если не поставит ребенку аппараты, в дальнейшем он может совсем потерять слух и стать глухонемой", – объясняет аудиолог, слухопротезист Владислав Устянский. В тренде Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

В семье Румянцевых работает только отец, мама все время уделяет дочери. Собрать средства на дорогие слуховые устройства самостоятельно им не по силам. Поэтому и решили обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Я благодарна, что откликнулись, что решили помочь моей семье. Это программа Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу". Теперь будет слышать и мой ребенок!" – радуется мама Маши Каталея Румянцева.

Слуховые аппараты установлены, но это – только полдела. Машу и ее родителей ждут занятия с сурдопедагогами, логопедами и ежедневные упражнения дома.

"Нам врачи говорят, что Маша свое догонит. И мы все будем делать для того, чтобы она догнала, чтобы она ничем не отличалась от своих сверстников", – говорит Каталея Румянцева.

Теперь прогулка вдоль моря – уже с совсем другим настроением! Каталея, полна надежд, верит в лучшее будущее для дочери!

"Любой маме хочется, чтобы ее ребенок рос полноценно, мог разговаривать, играть, слышать музыку, слышать маму", – говорит Каталея Румянцева.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову. Ребенку установили тяжелый диагноз, порока сердца. Два года Карина Сивова пыталась спасти сына. Во время очередной консультации врачи посоветовали женщине обратиться в Фонд Рината Ахметова. Благодаря помощи Фонда Рината Ахметова мальчику сделали высокоточную эндоваскулярную операцию.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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