/ Фото: fdu.org.ua

"Теперь я каждый день делаю добро": первые итоги конкурса "Карта добрых дел" Фонда Рината Ахметова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-08-02T17:47:50+03:00 Украина Первыми победителями конкурса стали две подружки из Донецкой области – Мария и Екатерина

На финишную прямую выходит конкурс "Карта добрых дел" – проект Фонда Рината Ахметова, который призывает людей делать добро. Это увлекательная игра для детей и взрослых, и чтобы участвовать в ней, необходимо совершать добрые дела и смело рассказывать о них всему миру. Первыми победителями конкурса стали две подружки из Донецкой области – Мария и Екатерина. Они быстрее всех совершили 22 хороших поступка из "Карты добрых дел".

Маше в свои 11 лет пришлось узнать о многих взрослых вещах, как и тысячам других детей, живущих в "серой зоне". От выстрелов и взрывов мама увезла девочку из Донецка в Лиманский район, где тихо и спокойно.

"Мне тогда было шесть лет, но у меня уже были друзья. Было грустно уезжать", – говорит Маша.

Она веселый, улыбчивый и коммуникабельный ребенок. Поэтому на новом месте, в поселке Яровая, сразу передружилась с окрестной детворой. И лишь дома, наедине с мамой, часто вспоминала родной Донецк.

В июле Маша стала участницей проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова и поехала отдыхать в оздоровительный центр "Перлина Донеччини", в Святогорск. Здесь она познакомилась и подружилась с Катей, которая живет в Донецке, и это очень сблизило девочек. Две недели они ни на минуту не оставляли друг друга, вместе ходили в многочисленные кружки, на мастер-классы и встречи с психологами. Вместе гуляли, ели и веселились.

"Потом я узнала о конкурсе "Карта добрых дел". Фонд Рината Ахметова привез к нам в лагерь эти карты, я взяла одну для себя и одну для Кати. Мы сразу начали выполнять задания", – рассказала Маша.

Приехав домой из Святогорска, девочка показала карту маме.

"У нее глаза загорелись, ей очень понравилось делать добрые дела. Она сделала все задания из карты и стала придумывать новые добрые дела. Вчера вот мы проходили мимо храма – и Маша предложила зайти помолиться за всех людей. Кроме этого, дочь всех вокруг агитирует делать добро. И у нее получается", – гордо говорит мама Маши, Елена Васильевна.

Сейчас девочка уехала на море, но "Карту добрых дел" взяла с собой. Как оказалось, не зря.

"Я теперь делаю добрые дела каждый день, и мне это очень нравится. Недавно мне написала Катя. Она пока ехала домой в Донецк, где-то потеряла свою карту и очень расстроилась. Мы вышли из положения – я сделала копию со своей карты и отправила подруге", – рассказывает Маша.

Получив утерянную карту, вернулась к добрым делам и Катя. На днях и она выполнила все 22 конкурсных задания.

Обе девочки получили призы конкурса: блокноты, ручки, браслеты, селфи-палки и портативные аудиоколонки.

"Я делала добрые дела не ради призов, но все равно, очень приятно получить приз", – улыбается Катя.

По признанию девочки, она подала пример другим: "Сразу несколько моих подруг узнали от меня о конкурсе и тоже решили поучаствовать".

Принять участие в конкурсе по-прежнему может каждый желающий, время еще есть. Призы ждут новых победителей!

"Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. Запустив конкурс, мы вовлекали в эстафету хороших поступков сотни людей. Судя по откликам, детям очень понравился этот челендж. Поэтому мы его продлили до осени", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Как появилась "Карта добрых дел"

Во время общения с ребятами из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда предложили нарисовать на ватмане их представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом совершить все то, что они нарисовали: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Идеи детей были объединены в "Карту добрых дел". Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

Как принять участие в конкурсе

Условия конкурса. Ты помогаешь людям и хочешь сделать мир вокруг себя лучше и добрее? Покажи другим, что это делать просто! Фонд Рината Ахметова продолжает конкурс #МояКартаДобрыхДел.

Делай добрые дела и получай призы, главный из которых – блютуз-колонка.

Шаг 1 . Поделись публикацией о конкурсе в соцсетях с друзьями.

. Поделись публикацией о конкурсе в соцсетях с друзьями. Шаг 2 . Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

. Сделай доброе дело. Например, обними близкого человека и скажи, что ты его любишь. Или похвали друга. Сними это на фото или видео. Размести на своей странице с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. Шаг 3 . Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела.

. Получи от нас "Карту добрых дел", в которой ты сможешь отмечать свои добрые дела. Шаг 4 . Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет, на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя!

. Сделай 10 хороших поступков, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И первые призы (блокнот, ручка и браслет, на котором написано "Я делаю добрые дела") уже ждут тебя! Шаг 5 . Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку.

. Сделай еще 5 добрых дел, опубликуй их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова. И получай приз – селфи-палку. Шаг 6. Для самых азартных участников! Суперприз конкурса – блютуз-колонку – получит тот, кто сделает 22 добрых дела, указанных на "Карте добрых дел"! Не забывай ставить хештеги в своих публикациях!

Стать участником конкурса может каждый.

Давайте делать добро вместе!

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