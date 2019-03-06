"Теперь я слышу": как получить помощь
В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет
Почти 133 тысячи человек в Украине имеют инвалидность по слуху. Из них порядка 10 тысяч – дети. Из-за тяжелых последствий эту проблему важно устранить в раннем возрасте, поскольку ребенок не может нормально общаться с родителями и сверстниками, развиваться и адаптироваться в обществе. Вернуться к полноценной жизни таким детям помогают высокочувствительные слуховые аппараты. Для ребят из социально незащищенных семей Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей их предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу".
Одним из участников проекта стал годовалый Артем. Мальчик появился на свет на 28-й неделе и весил всего 940 грамм. Его маму прооперировали – врачам пришлось прибегнуть к Кесареву сечению.
"Сына сразу же отправили в реанимацию, где он провел 11 суток. Первые осмотры показали, что Артемка слепо-глухой, и в возрасте двух месяцев ему сделали лазерную коррекцию глаз", – рассказала Вита Александровна, мама ребенка.
Для полноценного развития мальчика врач-сурдолог рекомендовал приобрести современные слуховые аппараты. Но что делать, если все доходы семьи уходят на оплату жилья и продукты? Родители обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова – ответная реакция не заставила себя ждать.
"Спасибо большое Ринату Леонидовичу за его заботу о наших детях", – поблагодарила мама Артема.
"Теперь я слышу": как получить помощь по проекту
В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей. Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800-509-001.
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