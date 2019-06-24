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"Теперь я слышу": как получить помощь

24 июня, 18:05

После рождения Даниил не издавал ни звука, а в двухмесячном возрасте реагировал только на громкую музыку

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Теперь я слышу" помогает малышам услышать звуки окружающего мира. Одним из участников проекта стал маленький Даниил.

По словам Ольги, мамы мальчика, его появление на свет не сопровождалось какими-либо сложностями. Однако в первые минуты после рождения ребенка пришлось реанимировать, так как он не издавал ни звука.

"Полгода мы провели в отделении патологии для новорожденных. Почти сразу врачи нашли у Дани еще и порок сердца. Первые месяцы сын даже не мог есть самостоятельно – только через зонд", – рассказала Ольга.

Когда мальчику исполнилось два месяца, родные заметили, что он реагирует только на громкую музыку. Обследование показало тугоухость IV степени. Преодолеть недуг можно было с помощью высококачественных слуховых аппаратов, но их стоимость для семьи была неподъемной. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова и проект "Теперь я слышу", в рамках которого Даня получил столь нужные аппараты.

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В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800-509-001.

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Тег слух, фонд Рината Ахметова, тугоухость, теперь я слышу

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