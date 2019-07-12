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"Теперь я слышу": как получить помощь

12 июля, 17:20

Маленький Даниил из Макеевки второй раз стал участником проекта Фонда Рината Ахметова

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова помогает детям с нарушениями слуха в рамках проекта "Теперь я слышу". Маленький Даниил из Макеевки второй раз стал его участником.

Как рассказала мама Галина, сын появился на свет недоношенным, на 29-й неделе беременности. После этого провел два месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, а также в кислородной маске.

"Позже длительное обследование показало, что у Дани два серьезных заболевания: бронхолегочная гиперплазия и тугоухость. Первый раз мы обратились в Фонд за помощью в 2016 году – тогда нам выдали слуховой аппарат. Благодаря ему сын стал посещать детсад для слабослышащих. Но чтобы он начал лучше адаптироваться в обществе, развиваться наравне со сверстниками, понадобился еще один аппарат", – рассказала Галина.

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В рамках проекта помощь могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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Тег фонд Рината Ахметова, теперь я слышу

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