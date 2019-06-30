Теплее, чем на суше: вода в Черном и Азовском морях хорошо прогрелись

По данным метеорологов, температура воды на побережье Серного и Азовского морей достигла высоких комфортных температур

Фото: архив "Сегодня".

По данным Украинского Гидрометцентра, после изнурительной жары, которая накрыла Украину почти на месяц, вода у побережья Черного и Азовского морей хорошо прогрелась. В сезон отпусков и поездок на море, отдыхающие будут довольны морской теплой водой. И даже не смотря на резкое снижение температуры до +16-19, вода осталась теплой и превышает отметку в 23 градуса

Так, по данным Гидрометцентра, температура воды у побережья Черного моря от Скадовска до Затоки составляет 23,6 градуса. А температура воды в Азовском море у побережья от Мариуполя до Геническа составляет 24 градуса. Правда возле Бердянска несколько прохладнее – 23,1 градуса.

Любителям отдыхать на черноморском побережье Болгарии и Румынии также повезло. Хотя там Черное море прогрелось и не так сильно, но достаточно комфортно – от +22,8 до +23,3 градусов.

Напомним, что в первую неделю июля в Украину придет жара, но она продержится недолго. И уже со вторника в стране будет комфортное тепло и обещают кратковременные грозовые дожди.

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