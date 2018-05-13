Теплее одеваться и не забывать зонт: синоптики сообщили об ухудшении погоды на сегодня

Сегодня, 09:00

Дневная и ночная температура воздуха будет существенно отличаться, поэтому ближе к вечеру будет холодать

Фото: архив
Фото: архив

Сегодня по всей территории страны ожидаются холодные дожди, а дневная температура воздуха составит в среднем 15-17 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны теплее всего будет на Закарпатье и в Волынской области – там средняя температура сегодня 20 градусов. А вот в остальных западных областях днем синоптики обещают 14-17 тепла, а ночью всего 8-10 выше нуля. Везде дождь.

В центр, на севере и северо-востоке Украины также будет дождливая погода с дневной температурой воздуха 14-17 тепла, ночью 10-12.

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В восточных областях днем будет в районе 14-16 тепла, а в Донецкой и Луганской областях – температура будет подниматься даже до 18 тепла.

Традиционно тепло будет на юге. Там украинцев ждет теплая погода – до +22, но тоже дожди. А ночью синоптики прогнозируют, как и в других областях, холодную погоду – 10-12 градусов.

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Сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю. Стало известно, какой будет погода в начале рабочей неделе и когда уже снова существенно потеплеет.
погода, дождь, синоптики, температура воздуха

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Источник:

"Сегодня"

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