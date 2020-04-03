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Теплее с каждым днем и никаких дождей: прогноз погоды на неделю

3 апреля, 16:23

Юрий Божко

По данным Гидрометцентра, уже к следующим выходным в Украине будет настоящее весеннее тепло

После непродолжительного похолодания и ночных заморозков, которые продлятся еще в эти выходные, погода начнет радовать украинцев. Начиная с понедельника, а кое-где и с воскресенья, в Украину зайдет теплый фронт, который определит погоду на всю следующую неделю вплоть до "вербных" выходных.

Так, в субботу, 4 апреля, на западе Украины будет все еще достаточно прохладно. Местами ночные заморозки будут до -2-3 мороза. Синоптики обещают и дожди на Волыни. На остальной территории сухо и солнечно, а температура воздуха выше, и чем дальше на юго-восток страны, тем теплее.

В воскресенье, 5 апреля, сухая и солнечная погода уже установится по всей Украине. Осадков не прогнозируют нигде, а воздух прогреется практически равномерно +10-13, на юге до +14.

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В понедельник, 6 апреля, погода в целом будет схожа с предыдущим днем. Местами будут колебания температур на 2-3 градуса, а ночью возможны заморозки на грунте. Но днем везде будет сухо и солнечно от +9 до +14.

В тренде
В Украину идет настоящая весна: когда потеплеет до +20

Во вторник, 7 апреля, по всей Украине потеплеет на 3-5 градусов. Даже там, где накануне днем было +8, уже во вторник воздух прогреется до +15. Ночные заморозки кое-где еще верочтны, но уже не настолько опасны. Осадков не прогнозируют.

В среду, 8 апреля, погода будет схожей с предыдущим днем. Воздух бпрогрется до тех же +16-19, на Буковине и Закарпатье дор +20-21. Осадков не прогнозируют.

Напомним, по прогнозам синоптика Леонида Горбаля, в апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло.

И еще совсем недавно, 22 марта, в Киеве шел снег.

Видео: Сегодня

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погода температура синоптики температура воздуха прогноз погоды дожди заморозки

Источник: Сегодня

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