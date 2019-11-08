Теплее всех в Европе: на выходных в Украину вернется потепление

В ближайшие дни будет и потепление, сильный ветер, и дожди

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Заглянувшее в Украину похолодание отступает, и 9-10 ноября снова потеплеет почти на всей территории страны, местами до +22. Однако участятся дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погода в Украине на выходных будет одной из самых теплых в Европе.

"Дневная температура воздуха в большинстве областей составит 14-19 градусов, на юге 17-22 градуса. На северо-востоке, в Харьковской, Сумской, Черниговской областях будет свежее – 10-14 градусов. И также в западных областях в воскресенье похолодает до 10-15 градусов в сравнении с субботними 14-19. 9 ноября дождь на западе, севере и в центре. Но в основном – в ночные и утренние часы, днем ​​осадки прекратятся. В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода. Может снова вернуться порывистый ветер", – написала Диденко.

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В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем ​​- без существенных осадков. В воскресенье осадков не ожидается. Ветер – порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью около 10 градусов, днем ​​ожидается потепление до 15-17 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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