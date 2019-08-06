Теплеть начнет со среды, а в четверг температура воздуха «прыгнет» еще выше

/ Фото: AFP

Теплеть начнет со среды, а в четверг станет совсем жарко: синоптик уточнила прогноз https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-08-06T14:13:00+03:00 Украина Теплеть начнет со среды, а в четверг температура воздуха «прыгнет» еще выше

В Украине становится все теплее. Завтра, 7 августа, на больше части территории страны будет под 30 градусов, а дожди ожидаются местами на севере и западе. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду на востоке Украины 24-26 градусов, а в большинстве областей температура будет 25-30 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами 7 августа локально будут "гонять" по западу и северу. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно. Ветер подует с юго-запада, предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее", – написала Диденко.

А вот в Киев завтра придет настоящее лето – в течение дня ожидается 26-28 градусов, однако вероятен и дождь с грозой.

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"В четверг в большинстве областей Украины жара усилится, а вот на западе немного ослабнет", – добавил синоптик.

Согласно данным "Укргидрометцентра", в четверге, 8 августа, практический по всей стране температура достигнет 30 градусов, однако дожди с запада и севера распространятся на часть центральных областей, в том числе и Киев.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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