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Погода в Украине резко изменится: синоптики дали прогноз на 15 июля (карта)

15 июля, 07:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах могут пройти грозы

В Украину после резкого похолодания возвращается тепло. Уже сегодня, 15 июля, погода в стране будет солнечной и теплой, однако сильной жары ждать не стоит. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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В северных регионах сохранится прохлада. Температура воздуха прогреется максимум до 22 градусов тепла. Местами могут пройти дожди. Небо затянет грозовыми тучами над Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областями. Ветер западный до 12 м/с.

На востоке Украины температура воздуха составит 21-24 градуса с отметкой плюс. Несмотря на переменную облачность, осадков не предвидится. Больше всего воздух прогреется в южных регионах. Там температура воздуха составит 25-27 градусов тепла. Ветер западный, без осадков.

В тренде
Погода в Украине резко изменится: синоптики дали прогноз на 15 июля (карта)

Немного прохладнее сегодня будет на западе Украины. Максимально воздух прогреется до 25 градусов с отметкой плюс. Дождей синоптики не прогнозируют. В центральных регионах будет тоже тепло и без осадков.

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Ранее мы сообщали, что антициклон Yoann вытеснит дожди из Украины, а температура воздуха повысится на пару градусов.

О том, как погода может навредить здоровью, смотрите в сюжете:

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погода тепло прогноз синоптики лето температура воздуха Украина

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