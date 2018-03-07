Тепло и влажно: синоптики рассказали о погоде на 8 марта

В Международный женский день 8 марта погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, а также поле пониженного давления с атмосферными фронтами.

Как говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, ожидается небольшой дождь, местами, кроме южных областей, с мокрым снегом.

Ночью на северо-востоке страны пройдут умеренные осадки; днем в западной половине без существенных осадков. Ночью и утром туман, на Левобережье местами гололед; на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза; днем от 1 мороза до 5 тепла, в южных и западных областях 6-11 тепла, в Крыму до 15.

В Киеве в четверг ночью, утром – небольшой мокрый снег и дождь, туман, на дорогах гололедица; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,8 градусов тепла в 2016 году, самая низкая ночью – на отметке -20,8 градусов в 1964.

В пятницу, 9 марта, в западной части Украины ожидается небольшой дождь, на севере Левобережье небольшой мокрый снег, на остальной территории – без осадков. Местами во всех регионах туман. Ночью на дорогах везде, кроме юга, гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 1-6 тепла, в западных и южных областях 6-11° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Местами туман. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем 3-5 тепла.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отчитались о состоянии дорог в Украине на фоне недавних снегопадов.