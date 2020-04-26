Тепло, но с дождями: погода в Украине на ближайшие дни

Осадки следует ожидать в центральных, южных, северных и восточных областях.

В ближайшие дни в Украине будет теплая погода, не смотря на осадки в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в воскресенье, 26 апреля, украинцам стоит ожидать дождь и облачную погоду в части центральных, южных, северных и восточных областях. На западе будет сухо с переменной облачностью. Также будет ветрено.

Температура воздуха в западных, северных и центральных областях будет достигать 13-16 градусов вдень и 4-8 градусов ночью. На юге и востоке будет немного теплее – температура составит 15-19 градусов днем, ночью же снизится до 6-9 градусов.

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В Киеве и области будет 14-16 градусов днем и 6-8 градусов ночью.

В понедельник, 27 апреля, синоптики прогнозируют в большинстве областей сухую погоду. Согласно данным Укргидрометцентра, слабый дождь пройдет в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Температура воздуха на территории всей страны будет примерно одинакова – 11-15 градусов днем и 3-7 градусов ночью. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

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В столице ожидается 13-16 градусов.

Напомним, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского март назвали одним из самых жарких в истории Украины.

Кроме того, мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря.

Видео: Сегодня

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