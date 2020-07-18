Тепло, но с осадками: синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье

В Украине в воскресенье, 19 июля, будет теплая погода, но дожди в западных областях еще не отступят. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Согласно ее прогнозу, завтра днем ожидается 25-30 градусов тепла.

"Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины. На остальной территории – без существенных осадков. В Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до 28 градусов", – написала Диденко.

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Напомним, недавно на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. Произошло 22 обрыва электросетей.

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Ранее интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

А на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров.

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