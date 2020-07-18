Українська
$ 27,27
31,13
  1. Последние новости Украины

Тепло, но с осадками: синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье

18 июля, 15:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице будет солнечно

В Украине в воскресенье, 19 июля, будет теплая погода, но дожди в западных областях еще не отступят. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

Согласно ее прогнозу, завтра днем ожидается 25-30 градусов тепла.

"Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины. На остальной территории – без существенных осадков. В Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до 28 градусов", – написала Диденко.

В тренде
В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области могут пострадать

Напомним, недавно на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. Произошло 22 обрыва электросетей.

Реклама

Ранее интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

А на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды наталка диденко погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Есть две причины: представитель ВОЗ объяснил вспышку коронавируса в Украине
Есть две причины: представитель ВОЗ объяснил вспышку коронавируса в УкраинеУкраина
Рада поделила Украину заново: старые районы ликвидируют, новые создадут (список)
Рада поделила Украину заново: старые районы ликвидируют, новые создадут (список)Политика
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Убийцы танков и беспилотников: в Украине созданы новые реактивные ракеты
Убийцы танков и беспилотников: в Украине созданы новые реактивные ракетыУкраина
"Власть нужно менять": партия "Голос" уходит в оппозицию (видео)Политика
Украинские добровольцы взяли штурмом вражеский ВОП: ликвидированы боевики
Украинские добровольцы взяли штурмом вражеский ВОП: ликвидированы боевикиДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять