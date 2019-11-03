Тепло, но ветрено: синоптик рассказала о погоде в начале недели

/ Фото: Pixabay

В понедельник, 4 ноября, в Украине потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Как она рассказала, в начале недели температура воздуха будет составлять от 15 до 20 градусов. В восточных областях будет холоднее – 8-13 градусов тепла.

Реклама

В западных областях пройдут дожди, также небольшие осадки вероятны на северной части страны. Порывистый ветер еще будет бушевать на территории страны.

В столице страны неделя начнется также тепло: температура будет достигать от 15 до 17 градусов. Однако местами возможен небольшой дождь. Будет порывистый южный ветер.

Напомним, новости "Сегодня" писали, какой будет погода в Украине в течении недели. По мнению синоптиков, украинцам следует ожидать несколько теплых дней.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама