Тепло, но влажно: синоптики обрадовали прогнозом на ближайшие дни

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В воскресенье, 10 ноября, в Украине сохранится теплая влажная погода. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики сообщают, что существенных осадков не будет, лишь на крайнем западе страны днем дождь. Ночью и в первой половине дня ожидается туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет достигать 6-11 градусов тепла, на побережье морей до 14 градусов. Днем температура поднимется до 11-16 градусов, в южной части – 15-20 градусов.

В столице 10 ноября без существенных осадков. Температура ночью около 10° тепла, днем 12-14°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории, 10 ноября самая высокая температура в Киеве днем была 19,6 градусов (в 2010 году), а самая низкая ночью -12,2 градусов (в 1897 году).

В понедельник, 11 ноября, в северных и центральных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории будет сухо, а 12 ноября в Украине без осадков.

11 ноября в восточной половине страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный, днем 11 ноября западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-14 градусов, днем – 10-19 градусов.

В Киеве 11 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10 градусов тепла, днем 10-12 градусов.

12 ноября в Украине ожидается 10-17 градусов днем, а ночью похолодает – температура снизится до 3-10 градусов.

Напомним, также мы писали, какой будет погода в Украине на следующей неделе.

Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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