Тепло, облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 21 декабря

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В субботу, 21 декабря на западе Украины будет облачно и дождливо, температура воздуха составит +8-10 градусов днем, и +2-5 ночью.

Такая же температура будет и в центре Украины, однако там будет солнечно. На востоке Украины также будет солнечно, однако немного прохладнее: +4-8 градусов днем и -1-4 градуса ночью.

На юге установится "мартовская" погода: +10-12 градусов днем и +3-5 ночью. Солнечно, ветер юго-восточный.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам, пишет "Синоптик".

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В воскресенье, 22 декабря , дожди на Западной Украине усилятся, температура останется во все тех же комфортных рамках: +8-10 градусов днем, и потеплеет ночью +6-8.

В этот же день дожди охватят остальную территорию страны. От Киева до Луганска днем будет +8-10 градусов, и +3-7 градусов ночью.

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На юге – от Одессы до Запорожья, а также в Крыму будет влажно. Днем +12-14 градусов, ночью +7-9.

Народный прогноз погоды: 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.

Ранее сообщалось, что ближе к Новому году снова начнет теплеть .

Отметим, что в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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