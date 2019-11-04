Тепло возвращается: какая погода ждет украинцев 4 ноября

На Закарпатье и в Карпатах синоптики прогнозируют дождь

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 4 ноября, будет по-весеннему тепло, а дожди будут только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 ноября облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 13-18 градусов тепла, в южных областях – до 21. На крайнем востоке страны синоптики прогнозируют 7-12 градусов тепла

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В Киеве 4 ноября будет облачно с прояснениями, дождей не будет. Ветер ожидается южный, со скоростью 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура, по прогнозам синоптиков, будет 15-17 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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