Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,56

Тепло возвращается: какая погода ждет украинцев 4 ноября

4 ноября, 07:49

На Закарпатье и в Карпатах синоптики прогнозируют дождь

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 4 ноября, будет по-весеннему тепло, а дожди будут только на Закарпатье и в Карпатах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"4 ноября облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 13-18 градусов тепла, в южных областях – до 21. На крайнем востоке страны синоптики прогнозируют 7-12 градусов тепла

Реклама

В Киеве 4 ноября будет облачно с прояснениями, дождей не будет. Ветер ожидается южный, со скоростью 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с. Температура, по прогнозам синоптиков, будет 15-17 градусов тепла.

В тренде
В Украине начался отопительный сезон, а на Донбассе – разведение вооруженных сил: главные новости страны

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИ
Луценко подала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа – СМИПолитика
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не "публичное лицо"Украина
Бабье лето задержалось еще на неделю: синоптики уточнили прогноз
Бабье лето задержалось еще на неделю: синоптики уточнили прогнозУкраина
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИ
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИСША
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...