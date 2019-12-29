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Самый теплый год в Украине: в 2019-м синоптики зафиксировали новый рекорд

29 декабря, 06:57

Минувший год стал самым теплым за всю историю наблюдений

/ Фото: Pixabay

В 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

"Этот год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881-го. В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6°С, что на 2,9°С выше нормы, которая составляет 7,7°С ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5°С.

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"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15°С. Но в этом году 19 декабря она достигла 15,2°С ", – рассказали в обсерватории.

Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С. В обсерватории подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

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Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как в Бухаресте.

Как сообщали новости "Сегодня", погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как директор Одесского зоопарка в костюме Крысы записал видео к Новому году.

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погода синоптики температурный рекорд

Источник: Сегодня

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