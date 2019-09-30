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Теплый, как котенок: прогноз погоды на первый день октября

30 сентября, 18:55

Погода в начале второго месяца осени явно не спешит огорчать украинцев

/ Фото: Pixabay

Хотя настоящее "бабье лето" по прогнозам придет в Украину лишь во второй половине октября, второй месяц осени начнется "тепло и ласково", утверждает синоптик Наталия Диденко.

"Температура воздуха в течение дня ожидается +17 … +23 градуса, разве что на Севере свежее: +14 … +17 градусов", – сообщила она на своей странице в Facebook.

Фото: Наталка Діденко/Facebook

По ее словам, 1 октября дожди могут выпасть только вдоль северной границы Украины, а также на крайнем востоке.

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"В Киеве первое октября будут освежающим: +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков", – констатирует Диденко.

Кроме того, она добавила, что 2 октября "погода по всей Украине ожидается роскошной – солнечной и теплой", но решила в детали прогноза не углубляться.

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Напомним, совсем недавно украинцы почувствовали настоящее "дыхание осени". Во многие области пришло резкое похолодание, а температура ночью опустилась ниже нуля, что привело к заморозкам.

Кроме того, что на позапрошлой неделе после резкого похолодания и дождей в Украину снова пришла относительно теплая погода.

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погода

Источник: Сегодня

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