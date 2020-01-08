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Теракт уже не исключают: посольство отредактировало сообщение о крушении самолета МАУ

8 января, 12:05

Посольство Украины в Иране исправило свое сообщение о крушении лайнера

/ Фото: Reuters

После крушения пассажирского лайнера МАУ в Тегеране посольство Украины в Иране отредактировало свое сообщение относительно катастрофы, убрав из него упоминание о малой вероятности теракта как причины падения самолета.

Поначалу в заявлении дипломатического представительства говорилось о том, что версия теракта исключена. Сейчас этого в сообщении нет.

В первой версии текста было указано: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

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При этом в обновленной версии текста указано: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера".

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Напомним, ранее в МАУ заявили,что разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев,потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран крушение посольство МИД авиакатастрофа МАУ Тегеран авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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