Заложниц было две, а под видом журналистов зашел спецназ: новые детали теракта в Киеве

В СБУ рассказали подробности того, как проходила сегодняшняя спецоперация по обезвреживанию террориста Сухроба Каримова, захватившего отделение одного из банков около полудня в центре Киева.

Реклама

Напомним, в понедельник, 3 августа, около полудня, в отделение одного из банков в самом центре Киева на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого вошел мужчина с рюкзаком и заявил, что взорвет банк и всех, кто в нем находится.

На место преступления были стянуты силы полиции, СБУ, спасатели, взрывотехники – всего более 300 человек, также был задействован беспилотник, как минимум два бронеавтомобиля, пожарная техника и беспилотник. Центр Киева в разгар рабочего дня был оцеплен полицией, после чего образовались пробки.

Рядом с торговым центром силовики организовали оперативный штаб, а в самом здании напротив во время спецоперации было открыто окно на одном из балконов.

"Наверное, там задействованы снайперы", – предположили собравшиеся прохожие.

Впрочем, в СБУ нам этого не подтвердили, но и не опровергли.

Готовность "номер ноль"

Реклама

Активная фаза спецоперации началась около 15.00. Около 20 спецназовцев СБУ в полном обмундировании принесли ко входу пуленепробиваемые щиты, высотой около полутора метров и, прикрываясь ними, зашли в здание. Далее все было разыграно, как по нотам.

Еще до этого злоумышленник потребовал встречи с прессой и назвал конкретные телеканалы, с которыми хотел бы пообщаться. Вместе с журналистами к "террористу" прошла переговорщик из полиции диалога. Кроме того, под видом персонала съемочных групп – в помещение зашли несколько спецназовцев в цивильном.

В СБУ подчеркнули, что в рамках спецоперации была необходимость того, чтобы под видом журналистов зашли правоохранители.

"Да, в этом была необходимость", – сказали сайту "Сегодня" в СБУ.

Именно во многом благодаря этому удалось узнать о том, какова обстановка внутри помещения и как ведет себя "террорист".

К тому времени силовики уже установили личность злоумышленника и велась активная подготовка к "развязке".

Теракт со странностями

Реклама

Позже СМИ выяснили, кто такой Сухроб Каримов и чем он занимался. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал призыв убить всех политиков, в том числе Путина и Кадырова. А в течение общения с журналистами Каримов то требовал 40 тысяч гривен, то размышлял на тему плохой жизни и политиков. При том аргументов, почему он решил совершить этот поступок в Украине, а не у себя на родине в Узбекистане – он не объяснял.

По данным силовиков, как такового активного силового штурма со стрельбой в этот раз не было – бойцы обезвредили террориста относительно тихо.

По состоянию на 18.30 в спецслужбе уже могли спокойно рассказать, что после того, как в здание зашел их спецназ, один из бойцов заблокировал провод, который был одним концом привязан к ноге террориста, а вторым – к рюкзаку.

"У бойцов есть навыки по обезвреживанию подобных устройств", – уточнили в СБУ.

По данным спецслужбы, информация о какой-либо взрывчатке в здании торгового центра не подтвердилась. Об этом ранее также заявлял представитель СБУ Сергей Пунь. Позднее, его коллеги уточнили, что были элементы, похожие на те, которые обычно есть во взрывных устройствах.

"Мирской" суд

Хотя сам злоумышленник и представлялся "святым духом", – и когда обещал всех взорвать, и даже когда его выводили в наручниках из здания, – суд над ним будет вполне человеческий. Как выяснил сайт "Сегодня", до конца дня прокуратура планирует согласовать документы, касающиеся меры пресечения для задержанного, завтра они должны быть направлены в суд.

Реклама

Также, как стало известно, скорее всего завтра, в суде будет избрана мера пресечения для террориста.Хотя, как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, задержанный болен олигофренией. Это задержка либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга. Поэтому экспертизы на вменяемость не миновать.

Также удалось выяснить, что заложниц в банке, по данным силовиков изначально было две – сотрудница банка и руководитель отделения. Женщина, которая единственная осталась в банке с захватчиком после эвакуации персонала, рассказала, о чем с ним разговаривала.

Сайт "Сегодня" вел онлайн с места событий.

Ранее стало известно о требованиях, которые выдвинул захватчик.

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама